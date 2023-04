La ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, anunció ayer en Castelló que se sigue invirtiendo y ejecutando las obras de la segunda vía entre València y Castellón y trabajando en la vía de ancho ibérico y que espera que la segunda vía entre en servicio antes de fin de año. La ministra hizo estas declaraciones en una visita a la avenida de Lledó, con la candidata socialista a revalidar la alcaldía, Amparo Marco.

«Seguimos apostando por aquellas grandes infraestructuras que mejoran los territorios, la calidad de vida, que hacen de Castelló y de la Comunitat un territorio más competitivo», indicó.

Corredor

Señaló que, desde que los socialistas están en el Gobierno, han incorporado 350 kilómetros más al corredor mediterráneo. De hecho, señaló, «pocas infraestructuras en este país, junto con el Atlántico, han tenido tanta inversión». «La mayoría de kilómetros que se han puesto en servicio durante toda la etapa del corredor ha sido con Gobiernos socialistas», aseguró.

Apuesta por Cercanías

También destacó que se sigue trabajando en las cercanías «que dan respuesta a la movilidad del día a día de los trabajadores y los estudiantes», y remarcó la apuesta por el bono gratuito en el transporte público.

«Se está demostrando que el Gobierno de España, aun en los momentos complicados, está haciendo posible que la economía mejore, pero sin dejar de atender a aquellos que más nos necesitan, a los más vulnerables y a las familias de clase media y trabajadora y a los jóvenes», añadió.

Finalización de la CV-10

Asimismo, aseguró que su gobierno no descarta retomar la finalización de la CV-10. «Estamos analizando todas estas actuaciones», matizó. Preguntada la saturación de la AP-7 puntualizó que «desde que procedimos a la liberalización en diciembre del año 2019, iniciamos toda una serie de estudios para acometer las actuaciones necesarias para mejorar la fluidez del tráfico y mejorar las condiciones de seguridad». De hecho, agregó, «estamos haciendo actuaciones como nuevos accesos, mejoras de carriles para vehículos pesados y no descartamos ninguna actuación que suponga una mejora de la seguridad, tráfico de la AP-7». Tampoco se opuso a hacer más apartaderos para camiones, no solo en la AP-7, agregando que en el plan de recuperación, transformación y resiliencia tienen proyectos específicos que mejoren estas condiciones de aparcamientos seguros de autobuses.

Ejemplo de buena gestión

La ministra Raquel Sánchez ha puesto a la alcaldesa Amparo Marco como «referente a nivel nacional en la gestión de fondos europeos». "Amparo está consiguiendo transformar esta ciudad y es un ejemplo de la buena gestión que se hace desde los gobiernos de izquierdas de la mano de una alcaldesa socialista", ha señalado.

Fondos europeos

Marco recordó que Castelló ha alcanzado la cifra histórica de 86,5 millones en proyectos cofinanciados por Europa. De ellos, 21,9 son fondos europeos para avanzar en movilidad y Agenda Urbana como los 5,2 millones que el ministerio de Raquel Sánchez ha concedido a Castelló esta semana para desarrollar el camino ciclopeatonal de la ribera del Riu Sec, la zona de bajas emisiones y un parking disuasorio en la avenida del Mar.

Inversión del Ministerio

Asimismo, la candidata a la alcaldía por el PSPV señaló que Sánchez «es la ministra que está haciendo la mayor inversión en la provincia en este mandato, con los accesos ferroviarios al puerto que permite además desarrollar la zona logística de 2 millones de m² para poder ubicar empresas y relanzar la economía de Castelló junto con el hub de hidrógeno verde que está potenciando bp junto con el Ayuntamiento».

Reunión con representantes empresariales y jóvenes

Sánchez y Marco se reunieron también con representantes empresariales, jóvenes emprendedores y el Consell de la Joventut para recoger sus propuestas.