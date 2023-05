La presentación de la candidatura del Partido Popular en Castelló cara a las próximas elecciones ha contado esta tarde con un invitado de excepción: Mariano Rajoy. El expresidente del Gobierno ha estado presente en el Auditori para acompañar a Begoña Carrasco, en un acto en el que también han participado el número 1 por Castellón cara a las elecciones autonómicas, Alberto Fabra, y la presidenta del PPCS, Marta Barrachina.

Y entre los asistentes, uno que ha llamado poderosamente la atención, Carlos Fabra, el líder de los populares en Castellón durante tantos años. El expresidente de la Diputación lleva ya tiempo bastante apartado de la vida pública y no participa de los actos del partido, pero no ha querido perderse la visita de Rajoy a la capital de la Plana. "Lo he hecho con mucho gusto", ha comentado.

Pese a la polémica que genera su figura, paso por la cárcel incluido, el gallego no ha dudado en propinar un caluroso abrazo a Fabra, a quien también ha saludado Carrasco.

Su presencia es sorprendente, además, porque se le ha podido ver en algún acto de Vox, lo que sugirió una cierta falta de sintonía con el partido del que fue cara visible en Castellón.