La madrina de la gaiata 16, Yaiza Ballester Bautista está muy contenta y emocionada de ostentar el cargo de madrina de la gaiata 16 Rafalafena para las fiestas de la Magdalena del 2023. Yaiza Ballester Bautista tiene 19 años y estudia un grado medio de Imagen y Sonido además de un curso de Locución y Radio y Televisión.

Desde pequeña, su familia siempre la ha vestido de labradora para participar en el Pregó y en la ofrenda de flores o bien en alguna gaiata o con el colegio. A partir del año 2014 «nos fuimos acercando más al mundo festero y empezamos a colaborar con la gaiata 13 y, por fin, en 2016 nos apuntamos a la gaiata». «El 2016 fue un año muy especial porque fue el primero de mi hermano como presidente infantil y fue entonces cuando pude vivir muy de cerca este mundo como dama infantil. En 2017, por cercanía nos apuntamos a la gaiata 19 en la que fui colaboradora y luego nos propusieron a la familia que Gabi fuera presidente de la 16 para que esta gaiata no desapareciera», recuerda. Así, empezó en la gaiata 16 en el 2018 y desde ese año hasta el 2022 ha sido dama de honor de la comisión mayor y ahora, madrina.

«Desde siempre he admirado el cargo de representar a todo un sector y sobretodo esa banda blanca», afirma la madrina, a quien los comisionados han visto crecer y de los que tiene su total confianza para poder representarlos.

En cuanto a la Magdalena, Yaiza Ballester asegura que son les millors festes del món. La joven asegura también que le gustaría que les dieran más «visibilidad a las gaiatas porque así se apuntaría mucha más gente al gran mundo gaiatero» de la capital de la Plana.

Vuelta a la normalidad

Este año, es su año. Y después de tres años complicados, dos por covid y uno por lluvias, «estoy segura de que este va a ser magnífico, que vamos a poder decir hui fa día de magdalena y que vamos a disfrutar todos los castellonenses al máximo», continúa la madrina de Rafalafena, a quien le encantan los actos del desfile de gaiatas y la ofrenda de flores a la Virgen del Lledó, patrona de Castelló.

La familia de Yaiza Ballester está relacionada también a la comisión. Por parte de su madre, «desde siempre hemos tenido vínculo con el mundo gaiatero porque mi abuelo fue presidente de la gaiata 11, mis tías y primas han sido madrinas de sector y damas de la ciudad. Y en mi casa, Gabi es presidente de la gaiata, mi hermano ha sido presidente infantil durante tres años y mi madre ha sido miembro de la Junta de Festes».

Finalmente, la máxima representante de la 16 quiere invitar a todos y cada uno de los vecinos de la gaiata a disfrutar de estas fiestas a lo grande y «a que me acompañen tanto a mí como a toda la comisión en nuestra carpa donde tenemos las puertas abiertas para unirnos todos».

El nombramiento

El nombramiento oficial de Yaiza Ballester y de Lledó Montes como madrina y madrina infantil de la gaiata 16 Rafalafena fue uno de los actos más especiales y significativos que protagonizaron ambas castellonenses junto al presidente del sector, Gabriel Fernández. Tuvo lugar el pasado verano y ambas recibieron los pergaminos acreditativos de sus respectivos cargos.

La madrina infantil

La gaiata 16 Rafalafena ha elegido a Lledó Montes Sauane como madrina infantil del sector para las fiestas de la Magdalena del 2023 y que comenzarán en un mes. Por este motivo, la máxima representante de los niños de este conocido sector está expectante y emocionada porque, además, será protagonista indiscutible de la presentación de este sábado en el Palau de la Festa. Y no es para menos porque la comisión ha preparado un acto muy castellonero.

Lledó Montes tiene 14 años y estudia 3º de ESO en el IES Ximen d’Urrea. Un centro educativo al que acude diariamente y donde disfruta con todas las asignaturas pero, en especial, con el inglés y la educación física. Quiere prepararse bien para ser, de mayor, una buena profesora.

La madrina infantil de Rafalafena está encantada con su cargo para estas fiestas. «Estoy ilusionada y muy feliz de poder representar a todos los niños y niñas de Rafalafena para las fiestas de la Magdalena 2023», afirma horas previas de su presentación oficial.

Pese a ser su primer año en la gaiata, Lledó Montes ha conquistado a toda la comisión con su simpatía. Y es que «desde pequeñita he salido en muchos actos junto con la comisión de la gaiata 16», explica la madrina infantil.

En cuanto a sus actos preferidos de las fiestas de la Magdalena, Lledó Montes asegura que le gustan mucho la ofrenda de flores a la Virgen del Lledó, el desfile de gaiatas y el Pregó infantil. Tres actos que, junto a otros muchos, vivirá este año de una forma muy especial junto al resto de la comisión de Rafalafena.

Preparada para disfrutar

Y es que la jovencísima representante está dispuesta a disfrutar de esta oportunidad que le ha dado la gaiata 16 para vivir las fiestas fundacionales desde dentro, desde primera fila. «Quiero disfrutar y vivir a tope cada acto y de cada momento en la carpa de mi sector», ratifica, tras explicar que ya tiene preparada toda su indumentaria tradicional para lucir durante la semana de la Magdalena y también para su presentación de este sábado.

«En la gaiata me llevo muy bien con todos y a pesar de que la mayoría son pequeños me lo paso muy bien con ellos y, en especial, con mi hermano Mateo que me acompañará este año como acompañante infantil», explica Lledó Montes, quien quiere aprovechar esta publicación para desear a todos los niños del sector que disfruten, como ella lo hará, de todos los actos y actividades de la semana grande de Castelló.

Presidente

Este es el sexto año de Gabriel Fernández Camacho como presidente de la gaiata 16 Rafalafena. Tiene 45 años y trabaja en Correos.

Siempre ha estado vinculado al món de la festa por el que siente un gran cariño y con anterioridad a este sector, formó parte de la comisión de la gaiata 13 Sensal y de 19, La Cultural.

En cuanto a los monumentos en los que trabaja esta emblemática comisión, Fernández asegura que este año la gaiata infantil será «un homenaje a uno de nuestros símbolos en la provincia como es la cerámica y se trata de una gaiata realizada de este material y luz». Cuenta con la colaboración de la Escola Superior de Ceràmica de l’Alcora porque está diseñada y realizada por África Macías Nicolau, estudiante de último curso, de este centro.

Por otra parte, el monumento grande también contará con novedades y son Javier Parra Ortega y Carmen Ibáñez Luna, como cada año, los encargados de hacerlo.

Sobre la gaiata en sí, el presidente de Rafalafena asegura que esta «es nuestro símbolo, algo único en el mundo que hay que defender y cuidar». «Mi opinión personal es que hay que promocionar más las fiestas de la Magdalena a nivel nacional», destaca el representante festero de este sector en el que se encuentran edificios de importancia como la Comandancia de la Guardia Civil o una de las bibliotecas más emblemáticas de la ciudad.

Para Gabriel Fernández, las fiestas de la Magdalena «no son solamente nueve días de fiestas alrededor de una carpa, sino que son nueve días cuidando nuestra cultural y tradiciones».

Además, cree que habría que dar más visibilidad a los monumentos durante todo el año.

Finalmente, asegura que en esta edición de la semana grande, como siempre, «intentaremos tener espectáculos para todas las edades y gustos, fomentando un día especial para el vecino».

Y que esta comisión apuesta por unas fiestas abiertas para todo Castelló y visitantes y «así incitar a venir a los pueblos de la provincia sobre todo los más cercanos».