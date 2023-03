Luz en todas sus dimensiones, la que irradian los principales monumentos y la que aparece de manera fugaz con los fuegos artificiales. Todo ello se en uno de los actos más esperados del programa oficial de las fiestas de la Magdalena de Castellón. La Encesa estuvo marcada por la música y un público entregado. Posiblemente más que nunca.

Hubo considerables dosis de emoción, y no era para menos, ya que este evento no se celebraba desde el 2019. Los dos años siguientes quedaron truncados por la pandemia, mientras que el pasado año no se desarrolló por las restricciones de aforo todavía vigentes en aquellas fechas.

No solo hubo emoción por estos cuatro años desde la última vez. También por el recuerdo a una figura fundamental de la fiesta, el artista gaiatero Pepín Marco, que falleció el domingo, y que contó con un merecido homenaje en el comienzo de este acto.

No era para menos en una cita que, precisamente, se celebra para ensalzar a los monumentos a los que tanto aportó Marco.

Reencuentro

El sentimiento del reencuentro fue patente entre los miles de asistentes. Como Carmen Expósito, que es una admiradora de las gaiatas. "Voy a la Encesa todos los años, menos todo el tiempo de pandemia, que nos quedamos con las ganas", comentó. Los monumentos, tanto los mayores como los infantiles, tienen variedad: desde los de diseño más tradicional hasta los que incluyen toques vanguardistas. Un esclat de llum en toda regla, que combina la labor de los artistas con la madera, las vidrieras y todos los elementos ornamentales que quedan ensalzados por faroles y bombillas. Javier Roig, de la Junta de Festes, comentó que es "uno de los actos más importantes de las fiestas, porque ensalzan al monumento que las simboliza".

Homenajes

La convocatoria no solo fue especial por la larga espera, sino también por los diferentes homenajes. El primero, a los 75 años de la actual configuración de las fiestas, y que debía haberse celebrado en el 2020. «Un homenaje a las personas que han hecho posible estos años de fiestas», detalló.

La propia voz de Javier Roig fue el hilo conductor, acompañado de música sinfónica. El acto también fue un homenaje a las víctimas de la pandemia, así como a aquellos héroes que estuvieron en primera fila para proteger a la población de la peor crisis sanitaria reciente.

El prólogo de este evento fue la visita oficial a las gaiatas por parte de las autoridades y cargos festivos. La velada culminó con la fuerza de la pirotecnia, de la mano de la compañía Peñarroja. Toda una Encesa para la historia.

Premios

El encuentro de todas las gaiatas en la avenida Rei En Jaume fue una oportunidad para ver todas los monumentos a la vez, y para que algunos pudieran hacer cábalas sobre sus creaciones preferidas. El martes será el momento de salir de dudas, con el veredicto del jurado y la entrega de premios.