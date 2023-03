Es de Real de Gandía (Valencia) pero lleva en Castelló desde los 18 años y tiene ahora 81. Francisco Signes es un músico de raíces y aún hoy sigue componiendo al piano, con ayuda del ordenador, y ejerce de director invitado de la Banda Municipal de Castelló, cuya batuta ha llevado durante 30 años, de 1982 a 2012, tras ganar unas oposiciones. Muestra de cómo ha vivido tantas fiestas de la Magdalena a las que ha puesto la banda sonora es cómo se sintió tras su jubilación. «Los primeros años fueron un poco tristes, después de más de 50 años en la Banda Municipal --entró como músico bombardino en su mayoría de edad, en 1960--. Pero ya lo he superado y las disfruto como un ciudadano cualquiera. Cuando eres más joven las vives con más fuerza vital. En cada parada de la Romeria las collas nos invitaban a los músicos a buñuelos y vinito. Son recuerdos agradables. Ahora igual voy a ver el Pregó y subo a la Romeria. Mi acto favorito es el Pregó y la Ofrenda de Flores», asevera.

Presente en los momentos clave de la fiesta

De sus primeros contactos con la Magdalena, recuerda: «Cuando yo llegué a Castelló había 10 gaiatas, y fueron incrementándose hasta 21 que hay ahora. Hasta 1990 íbamos todos los días a la visita de sector de las gaiatas, pero un pasacalle diario se hacía pesado no tanto para la banda, sino para las representantes festivas».

Orgulloso, apunta cómo «la banda siempre ha participado en todos los actos principales. El sábado en la recepción de autoridades en el ayuntamiento; el pasacalle para ir a la Mascletà; en Huerto Sogueros en el homenaje al rey en Jaume y, por la tarde, al Pregón. Como anécdota, todas las bandas tocan el Rotllo i canya y con la municipal contabilicé que toqué ese tema 48 veces».

Reconocimientos de los colectivos de Magdalena

De distinciones, «lo tengo todo», sonríe. «Me nombraron Gaiater de l’Any, porque compuse un pasodoble que lleva ese mismo título. La Colla Bacalao me dio el Bacalao Maravillao. Me eligieron Moro de l’Any en 1998 y desde entonces soy Moro d’Alqueria. Tengo el Fadrí d’Or, l’Olla de la Plana (he pertenecido y les hice un himno); y en el 2020 me nombraron Alcaid del Castell Vell --y por la pandemia no puede ejercer en 2020 y he sido 2020-2021 y 2022 y este 2023 me ha sucedido el presidente de la Diputación, José Martí».

«El primer pasodoble que compuse lo titulé ‘Magdalena 1990’, en el año que mi hija salió de dama de las fiestas»

Un alma creativa

A la Magdalena tiene varios pasodobles dedicados. «El primero que compuse fue Magdalena 1990, pues mi hija salió de dama y me lo pidió la Junta de Fiestas. A los 50 años de las fiestas creé otro, Festa plena. Y para el Magdalena festa plena, que es otro pasodoble pero de Pedro Guzmán, le hice unos arreglos para banda. Él lo compuso para Els Llauradors (donde también tocaba); y hoy en día se canta mucho, es casi el segundo himno de las fiestas de Castelló.