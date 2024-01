La gaiata 2 Fadrell presenta aquest dissabte al Palau de la Festa a la seua comissió per a la Magdalena 2024. Un sector que encapçalen aquest curs fester Paula Torres Claramonte, Lidia Leandro Valero i Carlos Leandro Valero, juntament amb el president, Manuel López Safont

Paula, l’ahir i avui de Fadrell

La màxima representant del 2014 torna al madrinatge després d’haver sigut madrina infantil el 2012 i dama de la ciutat el 2013

Tota una vida vinculada a la gaiata 2, el sector que l’ha vist créixer com a festera. Paula Torres Claramonte assumirà aquest dissabte el madrinatge de Fadrell per a les festes de la Magdalena 2024 amb «l’orgull que suposa complir un somni que des de ben xicoteta desitjava». Són paraules d’una dona que, als seus 21 anys, va començar a formar part de la gaiata 2 Fadrell el 2005 «al costat dels meus pares i la meua germana».«He sigut dama d’honor infantil del 2005 al 2011, i vaig ser madrina infantil el 2012, sent dama de la ciutat infantil 2013, l’any següent, en la cort de Laura Turch com a regina infantil; d’ahí ja vaig passar a ser col·laboradora del 2014 al 2018 i a formar part de la comissió major com a dama d’honor entre el 2018 i el 2023», explica Torres, que insisteix en l’honor que suposa passar per tots els estadis de la 2.

Estudia un grau en Finances y Contabilitat al Centro Izquierdo de Castelló, i li agrada, en el seu temps lliure, «fer natació, jugar a pàdel i compartir moments amb els meus amics i amigues», diu.

«Ser madrina és complir un somni que tinc des de ben menuda, i tot un orgull fester»

Però és al món de la festa on es desenvolupa la seua principal activitat en les últimes setmanes, prèvies a la seua presentació al Palau de la Festa, juntament amb Lidia Leandro Valero i Carlos Leandro Valero, i el seu president, Manuel López Safont, màxims càrrecs per al 2024 de la granfamília del sector de la cèntrica plaça Fadrell i el seu barri.

En aquest any fester que ja corre com la pòlvora cap al tercer diumenge de Quaresma, a Paula Torres, el que més il·lusió li fa del seu madrinatge és «representar el sector que m’ha vist créixer i gaudir de tots els actes programats per la nostra gaiata al costat de tota la comissió». I espera, en aquest cicle fester, «poder gaudir molt al costat de tota la meua comissió de tots els actes que ens queden per vindre» a la setmana gran de Castelló i fora, representant a Fadrell i a Castelló amb les gaiates.

Es resisteix a perdre’s res de la intensa Magdalena que l’espera. «En general m’agrada tot, però sobretot, és molt especial la Desfilada de Gaiates, on podem veure el treball de totes les comissions i mostrar-lo a la ciutadania;i l’Ofrena a la Verge, per la devoció que sempre he tingut gràcies a la meua família», explica la madrina de Fadrell, que insisteix en que no vol perdre’s «res» i en «poder gaudir de cadascun dels actes».

«Fadrell -apunta Torres- és un sector molt dinàmic i gran, destacaría la plaça Fadrell on concentrem els actes de la gaiata. Esta plaça sol estar molt concorreguda en festes i durant tot l’any amb la fira de la taronja que tant d’èxit té». Assenyala, a més, que representar a la seua cort i formar parte del ventall de madrines de la cort de Lourdes Climent Moreno «és un orgull, un somni de tota la vida», apostilla la madrina.

El somni i la felicitat de Lidia

La madrina infantil de Fadrell gaudeix molt de la vida al sector i del ball i encara les festes amb l’il·lusió de viure cada acte

Dos germans que viuen de ple la festa plena de la Magdalena des de ben menuts i que aquest 2024 viuran, plegats, el madrinatge i la presidència infantil del sector de la plaça Fadrell. Lidia Leandro Valero és, als seus 10 anys, una xiqueta que gaudeix de jugar i de ballar dansa clàssica i flamenc des dels tres anys, i ara com a part del Joven Ballet de Castellón. I de l’escola, amb les companyes i amigues, a les aules del col·legi Madre Vedruna SagradoCorazón, on cursa cinqué de Primària.

«Espere amb deler l’Ofrena, per entregar el ram pensant en la meua iaia»

A la gaiata 2 arriba a la Magdalena del 2018, encara que el 2019 fa un canvi a la 8 Portal de l’Om, on va ser dama, pero tornar, i ja quedar-se al sector de Fadrell e 2020, amb l’il·lusió de ser madrina després de ser dama i madrina d’honor. «Enguany, el meu somni s’està fent realitat», apunta.

El que més goig li fa del seu madrinatge és «compartir» la seua alegria «amb la comissió de gaiata, amb les amigues d’altres sectors que estic fent i la companyia de la meva madrina major i el meu president que és el meu germà, que ens ho estem passant genial». Tot açó cara a unes festes de la Magdalena en les que vol«viure tots els actes i gaudir al màxim».«Fins al moment estic sent molt feliç», apostilla Lidia.

I tot, perfilant una setmana gran de Castelló on li «encanta fer la Romeria i m’encanta vestir-me de llauradora, però també la il·lusió del dia del Coso, que és súperdivertit, el Pregó Infantil i la Desfilada de Gaiates», encara que afronta una «Ofrena especial, perquè enguany li donaré el ram a la Verge pensant en la meu iaia». Una xiqueta que ho passa «fenomenal» en «un any únic».

Carlos, del bàsquet a la gaiata fent molts amics

El president infantil comparteix la festa plena de Castelló amb la família i entorn

Orgullós, de la mà de la seua germana major, Carlos Leandro Valero és president infantil de la gaiata 2 Fadrell per a la Magdalena 2024 als vuit anys, càrrec que combina amb les seues classes de tercer de Primària al col·legi Madre Vedruna SagradoCorazón, en un sector que coneix bé perquè és on s’ha criat dins els món de la festa. «Els meus pares em van apuntar a la gaiata quan tenia 2 anys per a viure des de dins les festes. Vaig ser de la comissió de Fadrell per a la Magdalena 2018, després també vaig ser acompanyant en la 8 Portal de L’Om el 2019 i en el 2020 vaig tornar com a acompanyant a la 2 Fadrell, on l’any passat vaig ser president infantil d’honor i ara soc el president infantil», explica com a currículum fester.«Estic molt feliç», diu.

«Aquesta Magdalena vull passar-ho genial i viure tots els actes, representant els xiquets de Fadrell com es mereixen»

A ell, el que més li agrada és «el bàsquet». «Jugo com a capità del Benjamin al Club Amics del Bàsquet Castellò, però també m’encanta practicar fútbol amb els amics del col·le, i les matemàtiques», diu.

Carlos, que gaudeix del dia a dia del sector, assenyala que es sent «molt content d’acompanyar a la meva germana Lídia i compartir aquesta experiència amb ella, i amb Paula, la meva madrina major i Manuel el meu president; són la meva millor companyia». «A més estic fent molt bons amics amb els presidents de la resta de sectors», explica Carles, que espera «passar-ho genial i viure tots els actes, representant els xiquets de Fadrell com es mereixen».

Destaca «la Romeria», a la que sempre ha anat amb els seus pares i la seua germana i enguany ho farà «d’una manera molt especial, vestit de llaurador i amb tots els meus companys d’any»; i el Pregó infantil, perquè és el dia dels nens», encara que li encanta «passejar per la meva ciutat i veure a tots tan contents i de festa».

Manuel López: «Cal accelerar el BIC de la Desfilada»

Deu anys de president a la gaiata 2 Fadrell li donen a Manuel López Safont una perspectiva ampla del moment actual del món de la festa a Castelló. Però darrere d’aquesta dècada hi ha tota una vida -amb algun parèntesi- dedicada a les festes, com a majoral de Sant Roc del Raval, o molt vinculat a la Confraria de la Sang com a clavari. «Sempre he estat arrelat d’una manera o altra col·laborant al món de la festa», assenyala el president de la gaiata 2 Fadrell per a la Magdalena 2024. Conta que «ja de molt jove, col·laborava fent gaiata amb Tico Ramos al taller que tenia al carrer Pare Vicent, del que tinc bons records».

Per a Fadrell, segons el seu president, «l’any fester es presenta positiu, amb il·lusió i amb moltes ganes de fes coses». «Estem treballant en un gran programa. Després de la presentació, on pensem que la gent s’ho passarà bé i gaudirà, seguirem en la mateixa línia que l’any passat i procurarem fer festa tots els dies, que la plaça estiga plena i la gent que vinga i la del sector gaudisca al màxim». assenyala López.

"Demanem que es deixe fer festa als festers, que és el que sabem fer»

Sempre reivindicatiu, el president demana que «es deixe fer festa als festers, que és el que sabem fer».«Volem fer festa per a la gent i que tothom s’ho passe bé i vinga a la gaiata, a coneixer-la i viure-la», diu.

I demana que la gaiata tinga el seu lloc prioritari a les festes.«Hem d’intentar aconseguir entre tots i quant abans millor que la Desfilada de Gaiates siga BIC. La gaiata és un monument únic, no hi ha cap altre lloc que tinga el que tenim nosaltres, i cal que tant Festes com Turisme, s’alien per impulsar-la encara més, més enllà de Fitur, on es faran coses grans i interessants, segur, però que cal implementar amb altres accions per a que la gaiata i les festes de Castelló siguen conegudes arreu de la Comunitat, de València al poble més menut, on, crec que hi ha un gran desconeixement del què representen, i mitjans en tenim per impulsar la gaiata com a símbol d’una ciutat», demana.

Una gaiata que, en el cas de la 2 seguirà aquest 2024 la senda d’anys anteriors, evolucionant amb tècniques noves, però sense perdre el que és l’essència del monument.