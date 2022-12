Sumem per la normalització Grogueta

Amb motiu del centenari del nostre equip de futbol està remodelant-se l’estadi. Les obres avancen diareredia per estar a punt el proper 31 de desembre, quan està programada la seua reobertura. Aquest ha estat el motiu pel qual moltes associacions del nostre poble, com ara l’Associació Cultural Socarrats, la Congregació de Lluïsos, la Penya Cèltic Submarí i el Centre Excursionista s’han unit per elaborar un manifestconjunt sol·licitant que es tinga en consideració la nomenclatura en valencià de l’Estadi de la Ceràmica. A esta reivindicació s’hi han sumat ja més de 1.500 persones anònimes. Des de Compromís, hem decidit fer-los costat en forma de moci ó, ja que l’estadi és municipal.

No sols hi ha tot un marc legal en què estes reivindicacions són adients i hi tenen cabuda: la Llei d’Ús i Ensenyament del valencià, el Decret 145/1986 de la Generalitat valenciana i el Reglament municipal per a la normalització lingüística de l’Ajuntament, sinó que el nostre club, que tantes alegries ens dona, ja ha utilitzatb exitosament la llengua del nostre poble: l’himne, la mascota Groguet o la campanya Endavant, on tota l’afició grogueta se sent identificada i el món internacional de l’esport ens accepta i reconeix.

La llengua en este món globalitzat no hauria de suposar cap entrebanc. Si Zoo cantant en valencià ha pogut omplir el WiZink center a Madrid o Rosalia envaeix Tik-Tok parlant la nostra llengua, queda demostradíssim que la presència o absència d’una sola lletra estadi/estadio no afecta en absolut la comprensió del significat, com tampoc afecta que l’accent siga en una direcció o altra ceràmica/cerámica. Ara bé,un detall tan menut sí suposa un gran avanç per a la normalització i cal unir-nos per fer-ho possible.

*Portaveu de Compromís per Vila-real