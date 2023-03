Missió acomplida

Passat el Nadal i uns pocs dies més, encarem ara sí la recta final cara a les eleccions municipals i autonòmiques del 28 de maig, amb la feina feta.

A pesar que, com tots sabem perfectament, estos quatre anys han sigut mediatitzats per la pandèmia de la covid-19, nosaltres no hem parat de treballar i de seguir el full de ruta que teníem dissenyat per a Betxí des de fa temps.

Així, per exemple, hem continuat millorant els polígons industrials amb més d’1 milió d’euros d’inversió; hem reformat aules de l’edifici Esther Franch per a oferir-los a entitats i associacions; hem asfaltat almenys dos camins rurals cada any; hem restaurat el primer pis de la casa de Cultura per a Serveis Socials; hem fet una inversió milionària per a millorar el col·legi a través del programa Edificant; hem continuat el procés de millora i empedrat del casc antic; per fi s’ha fet accessible l’ajuntament, amb la instal·lació de l’ascensor i d’una rampa; s’ha reformat integralment l’avinguda Primer de Maig amb més espais per a vianants i més aparcaments; s’ha fet la nova plaça de la Palmera; l’escoleta infantil Pequelar s’ha instal·lat en la xarxa pública de la Conselleria d’Educació; hem aconseguit més de 6 milions d’euros per a construir el nou edifici a l’IES; s’ha fet una plataforma única en la muntanyeta de Sant Antoni, que permet albergar esdeveniments de mitjà format; s’ha abaixat l’IBI en els últims dos anys; s’ha bonificat la instal·lació de plaques solars i s’ha creat la primera Comunitat Energètica; s’han reformat diversos carrers, com ara el de la Vilavella o el Mossén Manuel Belaire; s’ha ampliat el recinte del cementeri; s’ha millorat integralment el Parc del Llaurador; s’ha augmentat l’oci per als joves, amb el pump track i una nova cal·listènia; s’han augmentat les subvencions per als clubs esportius i per a la Unió Musical; acabarem el Palau abans de la finalització de la legislatura. I sobretot sobretot, tenim el consistori amb deute zero, amb tot el que s’ha fet.

Encara i així, tenim més idees i projectes per seguir impulsant Betxí en els pròxims anys.

Alcalde de Betxí