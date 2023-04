La Real Academia Española define la encuesta como «un conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a una muestra representativa de grupos sociales…».

Puede parecer que esa muestra recogida es representativa de aquello que se pretende averiguar, pero los resultados obtenidos pueden variar según se atienda a su clasificación o incluso a la manera de formular las preguntas; en definitiva, las encuestas hay que tomarlas con una cierta precaución e impedir que los resultados condicionen el desarrollo de la acción política.

Últimamente las encuestas hablan de que se podría producir un empate entre ambos bloques diferenciados, permítanme ustedes que dude de esto último y como muestra, un botón; el pasado viernes tuvimos desde Podem-EU una reunión con colectivos sociales que nos muestran que las encuestan a veces no son fieles a la realidad, una representación muy numerosa de colectivos sociales, de espacios tan diferentes entre sí, tales como del ámbito socio sanitario, de la ecología, asociaciones vecinales, trabajadoras del hogar, migrantes, diversidad funcional, organizaciones que luchan contra las adicciones, sindicatos, feministas y otras más, no hacen más que evidenciar que hay mucha gente tras estos colectivos que están reivindicando derechos, que están luchando por mejorar las condiciones de vida de aquellos a quienes representan y saben que, a través de las políticas valientes y transformadoras que nosotras luchamos por implementar, es la única forma de garantizar que continúen los avances en derechos y no se produzca un retroceso en los mismos.

Paraguas protector

No cabe duda del paraguas protector que se abrió durante la pandemia y que ha seguido albergando a las personas en sus necesidades, y también por otra parte, los colectivos sociales son conscientes de lo que significa el empuje de la izquierda transformadora y conocen a quienes pelean por que haya justicia social, somos quienes no nos ponemos de lado en la defensa de los derechos.

Somos mayoría, somos gente trabajadora, familias vulnerables, vivimos en los barrios, en la periferia, que luchamos por el mantenimiento de lo público, por hacer una ciudad para todas y para todos en la que nadie quede atrás. Por lo tanto permítanme que dude de los resultados de las encuestas al fin y al cabo estoy en mi derecho.

Candidata a la alcaldía de Podem EU