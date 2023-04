El consorci BUVAL

BUVAL és l’acrònim que identifica el Consorci de Biblioteques Universitàries Públiques Valencianes. Es va constituir formalment a la Universitat de Castelló l’11 de maig de 2021, amb la signatura d’un protocol de constitució subscrit per les rectores i rectors de les cinc universitats públiques.

Els objectius del consorci BUVAL, entre d’altres, estan: compartir recursos per a un millor aprofitament, col·laborar en el suport a la docència i la investigació, millorar les competències del personal, i, principalment, promoure i facilitar l’accés a la informació a les cinc comunitats universitàries.

Els consorcis bibliotecaris són el principal model d’associacionisme en el món universitari. Van sorgir als Estats Units i posteriorment es varen implantar a Europa. L’experiència de la nostra biblioteca en la participació en consorcis i xarxes col·laboratives és ampla i molt exitosa. Tenim clar que cal apostar pel treball en equip i cooperatiu, una institució sola no va a cap lloc.

Des de la creació de la Universitat Jaume I de Castelló en l’any 1991, la biblioteca es va integrar en la Xarxa de biblioteques universitàries espanyoles (REBIUN) i en el Consorci de Biblioteques Universitàries Catalanes (CBUC).

Ara, estem liderant el consorci valencià. També cal destacar que fa uns mesos, ens hem incorporat al consorci europeu European Digital UniverCity (EDUC).

Com a antecedent de BUVAL, l’any 2019 les cinc biblioteques universitàries valencianes vàrem donar un gran pas en l’adquisició conjunta d’un programari de gestió bibliotecària per tal de dur les adquisicions bibliogràfiques, procés tècnic, i oferir accés a tota la informació des d’un únic lloc amb tots els serveis on line: consulta, préstec i devolucions, reserves, accés als continguts, estadístiques d’ús i gestió.

BUVAL compta amb un protocol de constitució, estatuts, i estem inclosos en el Registre d’Entitats del Sector Públic. Té un Consell de Govern com a màxim òrgan de decisió, format per les rectores i rectors, i una Comissió Tècnica constituïda per les direccions de les biblioteques.

El 22 de setembre del 2021, en la primera reunió del Consell de Govern del Consorci BUVAL es va aprovar per unanimitat que la primera adscripció de BUVAL, per als propers quatre anys, estigués a la Universitat Jaume I. Així, la presidència del Consorci recau en la rectora, i la direcció tècnica i secretaria del Consell de Govern en el cap de servei de la Biblioteca de la nostra universitat.

Entre els projectes BUVAL en els que estem treballant, destaquem el préstec BUVAL, en funcionament des del passat mes de març, on el professorat, personal d’administració i estudiantat poden traure en préstec material documental de les cinc universitats.

La promoció de

la ciència oberta és l’altre gran projecte comú que estem coordinant des de l’UJI. Les cinc biblioteques estem elaborant recomanacions i serveis comuns per donar a conèixer i estendre l’ús, entre el personal investigador, de les diverses eines que ofereix l’European Open ScienceCloud (EOSC). La finalitat és donar-los suport en aquesta nova manera de fer ciència, que implica la difusió en accés obert tant de les dades que es generen en un projecte d’investigació com dels seu resultats.

Els productes i

serveis BUVAL, accessibles a través de la web, xarxes socials, material i esdeveniments divulgatius, mostren la gran projecció que té aquest consorci bibliotecari valencià, fonamentat en la innovació, la cooperació, i l’ús compartit dels recursos orientats a donar suport a la comunitat universitària.

En definitiva, l’aposta feta en BUVAL per part de les cinc universitats públiques valencianes esta sent un èxit per la seua col·laboració, disposició i optimització de recursos interuniversitaris.

A ben segur, aquesta cooperació ens enfortirà i ens permetrà posicionar-nos millor davant dels reptes que planteja el futur.

*Cap del Servei de Biblioteca UJI