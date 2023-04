Este cap de setmana he descobert el significat d’una nova paraula que desconeixia: plogging, ja que alumnes, famílies i professorat del CEIP Pare Vilallonga de Borriana el van practicar als indrets de la nostra estimada Muntanyeta de Sant Antoni.

El plogging és una combinació de trotar o caminar, alhora que es recull el fem i les deixalles abandonades enmig de la natura. És una activitat que va començar a practicar-se a Suècia allà cap al 2016 a causa de la preocupació creixent pels residus que s’acumulen cada vegada més en entorns naturals.

La veritat és que és una bona opció en els temps actuals, en què cada dia més veiem plàstics, botelles, cartutxos i altres restes que tiren, majoritàriament i de manera incomprensible, els mateixos usuaris dels espais verds.

A Betxí, hem tingut dos exemples de plogging este cap de setmana. A més del ja mencionat de Sant Antoni, també els membres de l’organització del Transbetxí han repassat tots els trams del ral·li al llarg del terme municipal. I els resultats han tornat a ser increïbles, amb desenes de sacs de restes abandonades per alguns (no tots) dels seguidors de la cursa que realitzem pel nostre terme municipal cada any el cap de setmana de Pasqua.

Residus 0

A pesar que sempre intentem fer sermonets i campanyes de conscienciació, encara estem molt lluny d’aconseguir deixar residus 0 allà per on anem. I especialment en concentracions grans de gent, com per exemple al voltant de la muntanyeta o al recorregut del Transbetxí, això es nota. I molt.

He de confessar que, sense saber-ho, jo també he practicat este novedós esport de vegades, ja que se’m fa molt pesat caminar per determinades sendes i veure les deixalles allí permanentment. Per això, no només anime a la gent que ho faça sinó que, sobretot, demane a tot el món que no tirem els residus, bé siga als carrers o a la muntanya.

Entre totes i tots, podem fer que el nostre entorn estiga cada vegada més net i, per tant, fer la nostra societat cada dia un poquet millor.

Alcalde de Betxí