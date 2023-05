Fue una delicia compartir con los alumnos de Hostelería y Turismo de Castellón la presentación de su revista Castelló Mola. ¡Qué imaginación! ¡Qué creatividad! ¡Qué diversidad de situaciones! Todo un lujo en un formato próximo, distendido, ocurrente y actual. Tuve el honor de desvelar la portada. Una portada que abre a un mirador excepcional de un territorio de nuestro interior porque si la provincia es Mediterráneo y playas, también es mirada a un interior extraordinario que puede llevar al turista a vivir experiencias verdes y sorprendentes.

Enhorabuena al profesorado y a los alumnos porque la revista está elaborada con un diseño, un lenguaje y una fotografía que enganchan al lector y que parecen hechos por profesionales de la edición.

Turismo y gastronomía

Turismo y gastronomía van de la mano, representan el sentido último de la Escuela y se incardinan claramente en dos grandes líneas estratégicas de la Diputación de Castellón. En gastronomía, por ejemplo, tiene gran interés la entrevista que le han hecho a Alejandra Herrador, que junto con Emanuel Carlucci, regenta el restaurante Atalaya de Alcossebre. Alejandra fue alumna de esa misma Escuela y es un ejemplo de que los sueños con trabajo y dedicación se cumplen. Alejandra acumula ya numerosos reconocimientos que han tenido la guinda con la concesión de una estrella Michelin. La revista, además, pone en valor los productos de la provincia, de proximidad como los de Castellón Ruta de Sabor, una plataforma que agrupa a productores, hosteleros y restauradores que permite conocer de cerca y saborear la excelencia y calidad de los mejores productos de esta provincia. Nuestros aceites, vinos, trufas, mermeladas, quesos, junto con el pescado de nuestras costas y nuestra frutas, la naranja a la cabeza, y hortalizas, con la alcachofa de Benicarló batiendo marcas, hacen de Castellón una referencia imprescindible de la gastronomía mediterránea.

Castellón por descubrir

Saludo con entusiasmo la iniciativa porque ser abanderados y voceros de las excelencias de nuestra provincia es tarea de todos, de las administraciones públicas, por supuesto, pero también de la sociedad civil y, cómo no, de nuestros jóvenes. Ese Castelló Mola entra con fuerza y con un lenguaje actual en la defensa de nuestro territorio y de todo lo que ofrece, tanto a nivel turístico como gastronómico. Castellón está por descubrir no solo para el resto de la Comunitat Valenciana o de España, sino también para muchos castellonenses. Usted mismo, que ahora tiene la deferencia de leer este artículo: ¿ha estado en el Santuario de Nuestra Señora de la Salud de Traiguera, o en la Mare de Deu de la Balma en Sorita, en la Cartuja de Valdecrist de Altura, en algún lugar de la maravillosa de la Sierra de Espadán, (el Castillo de Mauz de Sueras, por ejemplo, je..je..) o del Alto Mijares, etc, etc? La lista se haría interminable. No tenemos nada que envidiar a cualquier otro territorio. Más bien al contrario, la armonización que se da en nuestra provincia entre costa e interior, playa y montaña, sol y naturaleza no se encuentra en muchos otros lugares. Si les añadimos unas ricas tradiciones y un variado patrimonio cultural, nos encontramos una provincia que realmente puede molar, molar y mucho. ¡Mola mazo!

Una publicación que refleja la potencia que tiene nuestra provincia y que seguro que estos alumnos y alumnas en su futuro desarrollo profesional interiorizarán y serán capaces de vender allá donde haga falta. Reitero: ¡enhorabuena!

Presidente de la Diputación