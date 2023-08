El benestar de Suècia

Estava llegint l’altre dia un article sobre el benestar d’aquest país tan elogiat fet pel Nobel d’economia Paul Samuelson. I em van venir idees sobre el nostre país. L’economista diu que un territori amb escassos recursos naturals només pot ser efectiu i dur benestar a la seua gent via els controls. I que l’estat suec realitza aquesta feina via uns governs forts, estrictes en termes econòmics i una legislació beneficiosa per a aconseguir el benestar que tots envegem. Parla també de la competència dels territoris possibles competidors, en el seu cas els estats.

I doncs? Què s’hauria de fer ací? No sóc economista, però els anys m’han permés comprovar que he usat el seny, el senderi, de manera prou fina per tenir una certa idea del món.

I com diu també Samuelson, molt sovint el que cal és precisament fer ús del sentit comú. I dic: tan difícil és que els polítics en tinguen? O no serà que, encara que vegen les coses des d’aquest punt de vista, tiren cap a un altre costat per interessos que res tenen a veure amb el que la lògica indica?

Miren pels seus beneficis

Ai! I l’estat espanyol va a la seua. I actua en benefici de les grans corporacions, ja siguen les espanyoles o les de tipus internacional, les globalitzadores. Que estiga simplement en mans dels polítics l’economia general, és un dir, perquè és a les mans dels grans trusts industrials, financers, de serveis, vol dir que miren pels seus beneficis.

De fet la considerable regulació de l’activitat econòmica deuria estar lligada a una rigorosa preservació de les llibertats personals. Però més encara a unes disposicions legals, diverses i clares i fàcils de ser usades per tota la massa de la població que permeteren la creació i consolidació d’un estar de benestar ben fort. Com el que tenen els suecs com a mínim.

Aquesta mena de desig ha estat, es diga o no, un anhel social en tota època, entorn o règim. I fins i tot els elements polítics més individualistes i contraris a l’estat, sempre han considerat que cal un mínim de benestar, i la pau social que hi aporta, per a que la societat avance. En benefici de tota la gent. Tots i totes volem viure millor.

I avui, davant un café del temps, veient com la calor mortifica i la nit no refrescarà, em ve al cap aquesta imatge de petita glòria quotidiana.

Sociòleg i traductor