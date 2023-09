Castellón industrial

Acabado el verano, y pasados los 100 días desde las elecciones autonómicas y municipales, es hora de que estas administraciones empiecen a funcionar. Y en nuestra provincia, es necesario pasar de las buenas palabras a los hechos, de todo aquello que se planteaba en la campaña electoral.

No quiero dejar de comentar unas declaraciones del president Mazón hace unas semanas, en las que justificó una subvención, muy pequeña, a una sociedad ciclista de Castellón, para potenciar el turismo deportivo, ya que, según el president, «el turismo tenía que ser el motor económico de la provincia». Tal cual. Desde UGT Comarques de Castelló estamos totalmente en desacuerdo con ese deseo de futuro para nuestra provincia. Castellón ha sido y debe ser eminentemente industrial. Volviendo a representar el 36,6% del PIB provincial, el porcentaje mas alto a nivel nacional, como en 2021.

Para que quede claro, no estamos en contra del sector turístico, al contrario. Entendemos que es una parte muy importante de nuestra economía. Pero también tenemos muy claro que las mejores condiciones laborales y económicas para los trabajadores y las trabajadoras se producen en el sector industrial. Y para muestra, los datos sobre los salarios medios a nivel provincial en la Comunidad Valenciana certifican que los mayores son en la provincia de Castellón, por encima de la de Valencia, y muy por encima de la de Alicante, provincia esta eminentemente turística, y por lo tanto muy dependiente del sector Servicios.

Conforme hemos apuntado, Castellón ha sido, es y debe ser industrial. Tenemos un clúster puntero a nivel mundial, como lo es el sector cerámico, el cual está pasando por una situación complicada, y no vemos una respuesta adecuada por parte de las distintas administraciones, algo que sí vemos en otros territorios.ay que dar respuestas ¡ya!, y no cuando sea demasiado tarde. Desde UGT Comarques de Castelló vamos a seguir presionando para que el sector reciba las ayudas necesarias, con objeto de que no se resienta ni el empleo, ni las condiciones de los trabajadores y trabajadoras. Parte de estas reclamaciones estaban recogidas en la campaña electoral, por lo que es el momento de que se hagan realidad.

No queremos olvidarnos del resto de la industria provincial, como ese polo energético y químico ubicado en El Serrallo, puntero a nivel tecnológico y decisivo para el futuro con sus proyectos de energías verdes y renovables. También demandamos mayor implicación de la administración autonómica, por la importancia que va a tener el éxito de dichos proyectos, a nivel provincial, autonómico y nacional.

Siguiendo con la importancia del sector industrial en la provincia, destacar la situación de las poblaciones del Baix Maestrat, por su fuerte sector industrial, además del agrícola y turístico. Lo mejor es una combinación de todos. Algo que desgraciadamente no se puede decir de la zona de Vilafranca, donde la reducción a mínimos de la actividad industrial (Marie Claire) va a ser un mazazo para la población del entorno.

Queremos soluciones y propuestas por parte de la Administración.

*Secretario General de UGT Comarques de Castelló