Prioridad para desarrollar Belcaire C

Sé que se han escrito muchas líneas y se ha hablado mucho sobre el puente industrial. Es una infraestructura que suscita mucho interés y que no sé si todas y todos somos conscientes de su importancia. Como resumen rápido diré que no es ningún capricho, ya que es un requisito obligatorio para desarrollar Belcaire C y ampliar el polígono en 700.000 m² de suelo industrial.

Es ahí donde reside su valor añadido. Porque su construcción tiene un coste de un millón y medio de euros. Pero no es un gasto. Es una inversión, porque que nuevas empresas vengan a la Vall (o que las que ya están crezcan) supondrá la entrada de dinero al Ayuntamiento a través del impuesto de construcciones y de la contribución. Es evidente que se multiplicará lo que hemos destinado a construirlo. Más allá de ese interés económico, también está el reto de lograr que nuestros polígonos sean más eficientes. Conectando el polígono Belcare y Mezquita a través de este puente lograremos que las empresas que han de ir de un polígono a otro no tengan que salir a la autovía o cruzar por el cauce del barranco de manera muy precaria. Así conseguimos ser mucho más eficientes. La semana pasada se instalaron las tres vigas del puente. Un momento histórico que me deja una sensación de satisfacción por el trabajo bien hecho y porque la Vall d’Uixó empieza a mirar al futuro. También porque en un tiempo de desafección y descrédito político ver las promesas cumplidas me hace estar orgullosa del empeño del entonces president Ximo Puig para que este proyecto fuera una realidad. Previsores Esto demuestra que hemos sido previsores y que nos hemos anticipado al futuro, tomando las riendas de lo que queremos que sea nuestra ciudad. Porque yo no me conformo con gestionar la rutina o con ir solucionando los problemas que van surgiendo. Quiero transformar la Vall y que siga avanzando. Y este puente es el ejemplo de nuestra apuesta por reindustrializar nuestra ciudad, porque durante las crisis se ha demostrado que la industria es el sector que mejor resiste. De ahí nuestra apuesta por un modelo que impulse la innovación y garantice salarios dignos y derechos laborales. La construcción del puente está ya en su fase final. Ahora, el siguiente paso es tener la autorización para desarrollar Belcaire C. El proyecto está depositado en la Generalitat valenciana desde principios de año y me consta que ya se han realizado algunos informes, pero todavía quedan muchos por hacer. Como alcaldesa pido agilidad y diligencia y que desde el Consell se le dé la misma prioridad que le estamos dando desde el Ayuntamiento: absoluta. Zona atractiva La Vall d’Uixó está muy buen ubicada y es una zona atractiva gracias a que el anterior Govern del Botànic hizo posible la llegada de Volkswagen a Sagunt. Decía el otro día su alcalde, Darío Moreno, que todavía no somos conscientes de lo que va a suponer la gigafactoría, no solo en términos económicos o de creación de puestos de trabajo. También va a tener una gran repercusión social, educativa y de prestación de servicios públicos. Que en nuestra ciudad nos vamos a beneficiar de la implantación de Volkswagen en Sagunt es evidente, porque estamos muy cerca: a pocos kilómetros y a 15 minutos en coche. Estamos en su inmediata zona de influencia y estamos preparándonos para acoger empresas auxiliares de la gigafactoría o empresas interesadas en estar dentro de este gran polo industrial y económico. Por eso es vital que el proyecto de ampliación del polígono no se quede estancado en los despachos de la Generalitat valenciana. Nos urge disponer de ese suelo. Porque he tenido ya varias reuniones con empresas interesadas en ubicarse en la Vall. Pero necesitan certezas y que les podamos dar unos plazos para que puedan planificar su inversión. Para que seamos conscientes, Stadler no hubiera venido a la Vall sin todos estos movimientos que hemos liderado desde el Ayuntamiento y sin haber puesto en agenda la reindustrialización de la ciudad. La multinacional que fabrica trenes ya ha puesto en marcha su primera línea de producción en el polígono Mezquita. Y ojalá este sea solo el inicio. Espero que cuando se amplíe el polígono lleguen muchas empresas como Stadler, intensivas en capital, de valor añadido, productivas y con un buen convenio para los trabajadores y trabajadoras. Alcaldesa de la Vall d’Uixó