L’inici de curs és sempre un moment crucial. Enguany, de nou, ha arribat setembre i tornem a tindre les motxilles plenes d’il·lusions per a conèixer gent nova, omplir les aules de somriures i aprendre moltíssim, tot i això, per a l’equip docent del País Valencià aquest inici de curs ha estat marcat per la confusió arran la falta de planificació del govern actual.

La coalició de PP i Vox al capdavant de la gestió valenciana ja mostra els primers signes de desastre. El conseller d’Educació, José Antonio Rovira, en només uns mesos, s’ha enfrontat a diverses protestes per part de la comunitat educativa a causa del caos en l’assignació de places docents. El despropòsit va començar a l’estiu, quan més de 20.000 docents no sabien on treballarien a partir de l’1 de setembre. Mestres buscant lloguer en poblacions per finalment deixar-ho perdre i buscar-ne de nou, ara ací, ara allà i mentre, la directora general de vacances, per descomptat.

Ara seguim amb la retirada de la llista d’adjudicacions destinada a cobrir substitucions i baixes per a uns 2.800 docents, al llistat anterior gairebé es van destinar 205 places per a aquesta finalitat, cosa que va suposar que molts centres públics encetaren el curs sense comptar amb les plantilles completes, en detriment, no cal dir-ho, dels de sempre: l’alumnat.

Ha dit prou

Ara bé, la comunitat educativa, qui sempre destaca per la seua gran capacitat de mobilització, ha dit prou davant d’aquesta situació generada per una conselleria que els ha abandonat i un conseller que està en búsqueda i que no dona la cara, amb protestes arreu del País.

Ja no hi queden excuses per a que no s’adjudiquen les places de manera correcta, no podem seguir amb alumnes sense professorat i escoles que no poden comptar el seu equip docent complet quan ja fa més d’una setmana que els centres estan rebent xiquetes i xiquetes de totes les edats. Les famílies, l’alumnat i els equips docents mereixen una planificació i gestió competents. L’única incertesa ha de ser: què aprendrem avui de nou?

Portaveu Compromís per Vila-real i Diputada Provincial