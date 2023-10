Con todo el cariño

No es lo habitual ni suelo dedicar estas líneas a las felicitaciones, pero realmente hoy me nace del corazón compartir con todos los lectores y lectoras que dedicáis unos minutos a atender este texto cómo me siento en un día especial como este.

A lo largo de los años he tenido la suerte de asistir y compartir con gente muy querida momentos relevantes en sus vidas, nacimientos, enlaces, nombramientos, en fin, días en los que nos gusta estar al lado de quienes apreciamos. Pues bien, hoy día 7 de octubre es uno de esos días y es especial por muchos motivos, pero lo es significativamente porque alguien a quien hace pocos años apenas conocía, es hoy no solo un extraordinario compañero, sino también una inspiración. Ha sido una revelación que ha traído aire fresco a mi equipo de trabajo, renovándonos a todos y todas las ganas por seguir luchando por aquello en lo que creemos. Ramón Simó se casa hoy junto a su prometida y, en unas horas, ya esposa, Mireia. Llegó a la política para asumir responsabilidades en el equipo de gobierno en las áreas de Cultura y Fiestas apenas unos meses antes de que llegase la pandemia para cambiarlo todo. Fueron meses complicados para todos y especialmente para los compañeros y compañeras de equipo que, como él, se estrenaban en esto de la vida pública. Nos llenó de oxígeno Ramón mantuvo la sonrisa, empujó cambios e impulsó novedades en las distintas programaciones, a pesar de todo; nos llenó de oxígeno muchas veces cuando no nos llegaba el aliento; es el compañero que uno quiere siempre en su equipo y, a pesar de su juventud, nos ha dejado boquiabiertos una vez tras otra, con sus ganas, su fuerza y su capacidad de innovar a pesar de las dificultades con las que se ha encontrado. Ha sabido estar al lado de las entidades y asociaciones, ha sabido escuchar y ha enfrentado el reto en la presente legislatura de asumir el área de turismo, una de las áreas más transversales y estratégicas de la gestión municipal. Estoy muy orgulloso de todas y todos los compañeros del equipo, María Jesús, Miguel, Dolo, Lidia y Jorge; y hoy juntos vamos a celebrarle la vida a Ramón, que se ha convertido en mucho más que un compañero. Se ha ganado nuestro respeto, nuestro afecto y, por encima de todo, hemos encontrado en él a una buena persona que quiere hacer cosas buenas por los demás, un servidor público convencido, que nos alienta a seguir dando lo mejor de todos nosotros. Porque lo merece, porque me emociona y porque me siento en deuda con su generosidad y paciencia conmigo, les dedico a él y a Mireia estas líneas de hoy, porque les deseo lo mejor del mundo en el nuevo periodo que hoy empieza para ellos y porque creo que les digo poco a «los míos» lo muy orgulloso que me siento de ellos y hoy es un buen día para hacerlo. Que seáis muy felices Mireia y Ramón. Alcalde de Peñíscola