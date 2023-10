Assistim horroritzats a l’augment de la violència. En un món hiperconnectat com el que vivim, cada dia ens exposem a imatges que mostren, amb cruesa, els drames humans que suposen totes les guerres que estan en marxa, els actes terroristes o els atacs a la població civil arreu del planeta.

Ara, l’atenció mediàtica està especialment focalitzada a l’Orient Mitjà, on l’escalada bèl·lica a Israel i Gaza no ens pot deixar indiferents. Tampoc a les universitats, entre elles la Jaume I de Castelló.

Aquest conflicte, com tots, genera víctimes innocents, causa un enorme patiment entre la població civil i frustra les aspiracions vitals de totes les persones que pateixen les conseqüències de la destrucció.o denunciem sense equidistància ni polarització. Totes les víctimes civils ens importen, tots els crims són condemnables.

Com a institucions d’educació superior i d’investigació, les universitats reiterem el rebuig a qualsevol classe de violència, siga en la forma que siga aquesta, i entenem que cap conflicte pot justificar el patiment i les víctimes entre la població.

Com ja vam fer amb la invasió russa d’Ucraïna i l’esclat d’una guerra que s’allarga en el temps, a l’Universitat Jaume I manifestem el nostre compromís ferm amb la pau, la justícia, els drets humans i els valors democràtics, i per això ens hem sumat al comunicat de Crue Universidades Españolas en defensa d’aquests principis.

Per descomptat, des d’ací també traslladem tota la nostra solidaritat a la població afectada en el conjunt dels territoris i, molt especialment, a les comunitats acadèmiques i científiques d’Israel i Palestina, greument afectades pels bombardejos recents.

Espai de pau

Les universitats i, en general, la ciència, som un espai de pau, cooperació i pluralitat incompatibles amb la guerra o el terrorisme. Per això, reclamem que la diplomàcia s’impose com a principal via de resolució d’aquest conflicte que, si no s’atura, tindrà conseqüències encara més devastadores.

És precisament en aquests moments quan més hem d’alçar la nostra veu per a trobar solucions basades en el diàleg i la negociació. Cal que la comunitat internacional, com també s’ha fet palès des dels campus universitaris, «treballe amb l’objectiu de generar les condicions polítiques que permeten aturar la confrontació bèl·lica, evitar l’escalada del conflicte, donar resposta a les seues conseqüències humanes i materials i promoure un escenari futur de pau i concòrdia entre les persones i els pobles».

No és fàcil, però ho hem de fer possible. Per això, avui més que mai, recordem l’enyorat Vicent Martínez Guzmán i la seua filosofia per a fer les paus. No una pau en singular, sinó la que recupera la pluralitat de concepcions que impliquen les diferents cultures del món i els discursos que cadascuna de les col·lectivitats humanes construïm. Martínez Guzmán defensava un pensament que està plenament vigent aquestos dies: la necessitat de donar entrada a altres racionalitats complementàries a l’occidental per a així buscar alternatives per a construir la pau.

Amb eixa construcció de la pau, entesa des d’una realitat que és plural, estem plenament compromesos. Perquè l’UJI som una universitat de pau. Així està recollit en els nostres Estatuts, que incorporen com a principis rectors de la nostra activitat institucional «el compromís social, el principi de solidaritat, el respecte a la diversitat, la igualtat entre els homes i les dones, la salut, la protecció i millora del medi ambient, la sostenibilitat i la conscienciació sobre el canvi climàtic i el treball per la pau».

Canvi social

També estem compromesos en la construcció de la pau a través de la formació integral del nostre estudiantat. Formació com a eina per al canvi social, promovent el pensament crític i una ciutadania compromesa i resolutiva davant els conflictes quotidians i els problemes mundials. És, en paraules del filòsof Nuccio Ordine, una reivindicació de la utilitat de l’inútil per a cultivar la imaginació i fer a la humanitat més humana.

De fet, la millor manera que tenim a la Universitat per a entendre la complexitat que envolta els conflictes i evidenciar les conseqüències que tenenés mitjançant la formació i la investigació, a més de les accions de sensibilització, i sempre amb un objectiu clar: afavorir les vies pacífiques i dialogades per a la resolució dels conflictes.

A l’UJI tenim una llarga, i reconeguda, trajectòria de formació per a aconseguir que la filosofia per la pau s’estenga per tots els continents del planeta a través del màster universitari en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament.

Des de 1996 hem contribuït a la formació acadèmica de centenars de persones de diferents nacionalitats per a promoure la cultura de la pau i la resolució pacífica dels conflictes i, des d’aquesta experiència, expressem la nostra plena disposició a col·laborar amb totes les institucions per afavorir les vies polítiques que porten al diàleg i a la distensió per a resoldre el conflicte.

Som ben conscients de la gravetat d’un conflicte que ha convulsat el món i de resultats imprevisibles. Però, com a Universitat, no podem deixar d’apel·lar al dret internacional, defensar la justícia i reivindicar la pau. Una pau que no sols ha d’implicar l’absència de conflictes armats, sinó la construcció d’una societat basada en la cooperació i la comprensió mútua.

Rectora de l’Universitat Jaume I