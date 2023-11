Cadena de pregària

Fa un mes, concretament el passat 25 i 26 de setembre, amb motiu d’aquest nou curs pastoral, vam celebrar les jornades de formació permanent amb els preveres i diaques de la nostra diòcesi de Tortosa. Vull compartir-ho amb tots els lectors perquè potser no sempre coneixem amb detall bones iniciatives que en diversos àmbits pastorals es van duent a terme, amb perseverança i esperança.

Les jornades van tenir lloc al Seminari. Vam poder dedicar temps per a un matí de recés espiritual predicat per mi mateix. També vam gaudir de moments de sana convivència, visita cultural, concelebració de l’eucaristia, i d’una reflexió sobre la sinodalitat que ens va oferir la presidenta del Foro de Laicos, Dolores Loreto García Pi. En aquest cas, va ser molt positiu que també s’hi fessin presents en el diàleg posterior a la ponència alguns membres laics i de vida consagrada de la comissió de l’etapa diocesana del Sínode.

Per part meva, era la primera vegada que hi participava i n’estic molt agraït, per la bona predisposició per part de tots, pel silenci i la pregària, pel diàleg fratern compartint experiències ben enriquidores. Agraeixo molt que la nostra Delegació Diocesana del Clergat vetlli aquesta formació permanent des de fa molts anys. La formació permanent és una experiència discipular.

Sí, tots som deixebles de Jesucrist, l’únic Mestre i Senyor. I tots tenim molt a aprendre encara, sempre ben oberts a les seves sorpreses, jo el primer.

El papa Sant Joan Pau II, al número 70 de l’Exhortació Apostòlica Pastores dabo vobis, deia que «cultivar la formació permanent és un acte d’amor al Poble de Déu (…) i una exigència nostra amb les comunitats que servim». Per altra banda, aquestes oportunitats formatives ens fan créixer en una major fraternitat.

Tots els qui formem el Poble Sant fidel de Déu, que peregrinem a la diòcesi de Tortosa, cal que donem gràcies al Senyor per la vida i ministeri dels nostres mossens, a vegades en circumstàncies no fàcils, amb massa fronts per atendre alhora. Que les jornades de formació permanent que tenim, experiència discipular que celebrem mensualment des de fa anys, ens ajudin a ser pastors a imatge de Jesucrist Bon Pastor.

*Bisbe de Tortosa