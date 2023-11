Les bandes de música, un model a seguir

Recentment, celebrarem el dia de Santa Cecília, patrona de la música, i enguany ho fem amb més força que mai, ja que la nostra banda, la Unió musical La Lira, fa 175 anys i ho celebrem amb un mes ple d’activitats musicals de les quals podem gaudir tots els residents a Vila-real i visitants.

Les bandes de música al País Valencià juguen un paper vital com a associacions civils i culturals, oferint un profund impacte en la comunitat i la identitat cultural. Formen part de la nostra història, han sigut testimonis de nombrosos canvis socioeconòmics i polítics al llarg dels segles d’existència. Des del seu naixement, les bandes són entitats participatives i associatives que compten amb un context particular propi. Però la banda és sols un exemple, en aquest mes de la música per excel·lència.

Totes les agrupacions musicals guanyen protagonisme, la Coral Sant Jaume, el grup de dolçaina i tabal El Trull, l’orquestra Pols i Pua, la Filharmònica, el Conservatori… i ens fan ser conscients de la gran contribució què fan a la preservació de la rica herència musical valenciana, mantenint vives les tradicions i els estils musicals que han passat, amb el pas del temps, de generació en generació.

Participació ciutadana

Perquè aquestes agrupacions són una ferramenta de participació ciutadana, formar-ne part brinda a la ciutadania una oportunitat per participar activament en la vida cultural del nostre poble, cosa que ens genera un fort sentiment de pertinença i orgull local. Totes elles actuen com a centres socials, reunint persones que tenen, totes elles, una passió comuna: la música.

La cohesió social i el treball en equip que s’aconsegueix amb l’aprenentatge musical, és un model per a la construcció d’una comunitat forta i resilient, en tots els aspectes, i amb els temps complicats que es vaticinen en l’àmbit cultural i identitari per al poble valencià, des de Compromís volem reconéixer en el seu dia gran, l’enorme tasca que realitzen les bandes valencianes i les societats musicals, totes elles, part essencial del que som com a vila-realencs i valencians. Gràcies infinites per la seua contribució.

Portaveu de Compromís per Vila-real i diputada provincial