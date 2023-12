Quan falten només uns dies perquè finalitze l’any, Correus preveu que les pèrdues per a 2023 se situen al voltant dels 1.500 milions d’euros, un forat financer per la mala gestió dels darrers anys. Aquestes xifres es donen en un moment de canvis organitzatius caòtics, promoguts per directius sense experiència a Correus, fitxats a dit per un president posat a dit, el senyor José Manuel Serrano.

Un president que, lluny de donar la cara en aquest moment, està ocupat tractant de fer que quadren els números per tal de cobrar les bonificacions milionàries que cada any al voltant d’aquestes dates s’embutxaca amb els seus directius. Mentrestant, les treballadores i els treballadors de Correus pateixen les retallades en contractació, havent de cobrir els barris que queden sense servei per falta de personal, carregant amb la precarietat dels contractes a temps parcial que el senyor Serrano vol normalitzar, o amb la pressió creixent dels objectius comercials, que no contribueixen en cap cas al Servei Postal Universal, del qual Correus és el garant com a operador públic.

Números rojos

El veïnat davant del qual les treballadores i els treballadors sí que donen la cara es mereix un servei postal públic de qualitat. En canvi, el trontollament d’un model de negoci en números rojos sembla una excusa per a aconseguir el veritable objectiu del senyor Serrano: desballestar Correus i fer-lo passar a mans privades.

Però totes les persones que fem UGT, als centres, a les oficines i a les carteries, ho hem dit ben clar als carrers i a les institucions: Correus no està en venda, Correus es defensa! Cal un projecte de Correus com a entitat pública, moderna, eficient i competitiva, com en altres països d’Europa on els serveis postals públics no només són econòmicament viables, sinó que, a més, generen grans beneficis. És necessari un veritable Pla Estratègic amb objectius estables a mitjà i a llarg termini, optar als Fons Europeus de Recuperació i a un finançament suficient en la prestació del Servei Postal Universal, que garantisca la cohesió social i la qualitat del servei que exigeix la llei en tot el territori, aturant el desmantellament dels serveis rurals i la precarietat laboral.

Amb la lluita de totes i tots, des d’UGT hem aconseguit aturar els nous models de carteria, parar el desmantellament de les Unitats de Serveis Especials o incrementar en 3.000 places a la darrera oposició. Hem dit prou davant d’un conveni i un calendari laboral que retallaven drets. Hem exigit el necessari augment de contractació i hem dut a l’àmbit de Correus l’acord per a una administració pública del Segle XXI signat amb el Govern, que ha suposat un increment de fins al 11,5%. I des d’UGT hem apostat, com sempre, per la formació.

Però encara queda molt per aconseguir: la jornada laboral de 30 hores, un vertader pla de jubilacions parcials i excedències voluntàries, incloure el personal laboral en la mobilitat interministerial, tindre un nou Pla d’Igualtat i contra l’assetjament laboral o uns veritables plans d’Acció Social. Per a assolir aquests drets, necessitem el suport de totes i de tots, per a continuar donant la cara, dia rere dia, en aquesta lluita.

Secretari Sector Postal UGT-SP Comarques de Castelló