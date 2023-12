Como muchos de ustedes sabrán, el PP de Castelló llegó a la Alcaldía el pasado mayo con una serie de compromisos electorales y preelectorales bajo el brazo. De entre ellos, uno de los más sonados fue la promesa de acabar con la zona peatonal del centro de nuestra ciudad nada más empezar el mandato. Sin embargo, medio año después del nacimiento del gobierno municipal PP-Vox, e incapaces de cumplir con este compromiso como ya sabían de antemano, proponen una medida que no contenta a nadie y engaña a todos: apagar supuestamente las cámaras pero colocar a Policía Local y Agentes de Movilidad para «controlar los accesos».

Tras casi una semana de funcionamiento de este nuevo sistema, vemos que se sigue sancionando a los vehículos que acceden al centro de Castelló sin permiso, como ya pasaba antes. La diferencia principal radica en que antes teníamos un sistema conocido por la ciudadanía y que actuaba de forma objetiva y, ahora, la mayoría de vecinos desconocemos si se puede entrar o no y con un sistema absolutamente discrecional, ya que dependiendo de por qué calle entres o a qué hora lo hagas serás sancionado o no. Puede darse la circunstancia de que dos vecinos accedan al centro a diferentes horas, y uno sea multado y otro no.

No es verdad

De igual manera, destinar tantos agentes de Policía a realizar una labor que hasta hace una semana hacían las cámaras de control de accesos, con el coste añadido de horas extra que ello está suponiendo para nuestros bolsillos, quizá no sea la mejor idea. Más teniendo en cuenta que perdemos agentes disponibles en un contexto social en el que la inseguridad ciudadana es una preocupación creciente entre los vecinos de Castelló. Probablemente llevar meses anunciando a bombo y platillo que iban a acabar con las sanciones por acceder sin autorización al centro, cuando no es verdad, no haya sido la idea más adecuada. Al menos no debería serlo para unos gobernantes que se consideren honestos y consideren a todos los vecinos iguales.

Pero ya sabemos que esto de sustituir la igualdad por la discrecionalidad es marca de la casa del PP local.

Concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Castelló