Hace algunos años tenía por costumbre asistir a los plenos del Ayuntamiento y de la Diputación, costumbre que deje en la época de la pandemia, pero que ahora he decidido recuperar. Para los que además, de alguna manera, hemos vivido de la oratoria, no dejan de ser estas sesiones muy interesantes. Desde la sesión plenaria municipal que aprobó los presupuestos he tenido ya oportunidad de asistir incluso a las dos sesiones plenarias extraordinarias consecutivas que se celebraron el viernes, con mayor presencia de medios y de algunos espectadores.

En la de los presupuestos se evidenció la mayor preparación del grupo de gobierno, con un Juan Carlos Redondo que se notó había preparado bien el tema, y al que yo no había tenido ocasión todavía de oír. Me pareció una intervención rigurosa. En estas dobles sesiones plenarias ya cabía imaginar que los temas iban a despertar mayor discusión y menor rigor. En la primera sesión, contra el joven concejal Cristian Ramírez, era lógico esperar que iba a sufrir casi tanto como Jesucristo el Viernes Santo. Está claro que dejar de pagar una serie de multas por aparcamiento indebido en un concejal tiene dificil defensa, porque el hecho ni es ético, ni estético, ni justificable. Pero de ahí --puesto que le ha supuesto una gran lección que seguro ha aprendido, y tras haber satisfecho dichas multas y haber salido pidiendo perdón-- a seguir lapidándolo, y a pedir su dimisión, como ha hecho fuertemente la oposición, creo que siempre hay un término medio, y también creo en el otorgamiento del perdón. Buen orador Le defendió con contundencia y rigor uno de los mejores oradores que tiene el municipio, el primer teniente de alcalde Sergio Toledo. Como resumen de este pleno se me ocurren dos preguntas: ¿Como conoció el partido socialista las multas que estaba dejando de pagar el concejal Ramírez?. ¿Son datos de carácter personal que puede obtener cualquier ciudadano? En el pleno extraordinario que se celebró a continuación para reprobar a la anterior alcaldesa por el encargo de la fallida estatua del pregoner, con la imagen de un concejal de su equipo, los miembros de la oposición lo tenían más difícil para manifestarse en contra, aunque lo intentaron arduamente. La señora Puerta, después de la intervención de la concejal Maria España, lo intentó, retrotrayéndose incluso a muchos años y personas anteriores. Por cierto, que me pareció que entre sus palabras manifestó no estar de acuerdo con que en la ciudad tengan plazas o nombres Casto Moya --un socialista amable y honesto-- y Miguel Soler, un castellonero de pro. Yo sí estoy de acuerdo en ambos casos. Le respondió también contundentemente, haciendo gala de su experiencia, el teniente de alcalde Vicente Sales. Finalizó el pleno con unas palabras de la alcaldesa, a la que se lo pudo fácil la portavoz socialista que concluyó diciendo que la historia hablaría de unos y otros, a lo que Begoña Carrasco le respondió diciendo que la historia ya había hablado recientemente poniendo a ellos en el gobierno municipal y al PSOE en la oposición. Una última pregunta: ¿Todos los concejales cobran por asistir a los plenos extraordinarios? Porque igual les da por ir convocándolos de dos en dos.