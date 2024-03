8M: Juntes som més fortes

Juntes som més fortes. Este és el lema que hem escollit enguany per a la programació del 8 de març. Durant tot el mes gaudirem d’una vintena d’activitats i, sobretot, reivindicarem la igualtat efectiva entre homes i dones. La imatge que ha realizat l’artista local Carlos Corredera reforça la idea de germanor, de col·lectiu i de suport amb una abraçada entre dos dones. La flor del fons és un esclafit visual de color i força natural i cada petal representa a una dona.

Totes juntes: la força col·lectiva que tenim quan anem juntes i unides a reivindicar que no volem ser més però tampoc menys.

Perquè això és el feminisme. Algunes veus estan molt interessades en difondre l’errònia idea que feminisme és el contrari de masclisme. I no ho és. El feminisme és el moviment que lluita per per la igualtat d’homes i dones en tots els àmbits. I només treballant per a transformar la societat ho aconseguirem. Si la programació del 8M a la Vall d’Uixó és possible és perquè al maig de 2023 vam revalidar el govern progressista. És innegable que on governen PP i Vox es fan discursos en contra de la igualtat, agravats per l’indecent negacionanisme de la violència de gènere.

No podem donar ni un pas enrere. I per això des de la Regidora d’Igualtat que encapçale hem apostat per un programa variat i que inclou exposicions, cinefòrums, tertúlies, xarrades, presentacions de llibres, concerts, tallers i monòlegs feministes… De fet, el passat divendres ja vam poder vore el documental Las cartas perdidas, que recull testimonis sobre la repressió de les dones durant el franquisme. Igualtat i memòria democràtica, perquè no es torne a repetir eixe fosc passat al nostre país. I esta setmana tindrem un tardeo amb l’actiu còmica Sil de Castro i el proper 8 de març llegirem el manifest d’esta edició a la plaça del Centre.

Des de la Regidoria d’Igualtat tinc el repte de promoure el treball transversal entre totes les àrees. Perquè crec que la perspectiva de gènere ha d’estar pesent en tots els àmbits, des dels recursos humans fins a l’esport o l’urbanisme. A l’hora de planificar polítiques públiques ens hem de posar les ulleres violeta. Sols així podrem construir una ciutat més igualitària i més justa. Dins d’esta filosofia es troba el Consell Municipal d’Igualtat, que reuneix mensualment a entitats i associacions per a dialogar i prendre decisions conjuntes que milloren la Vall i la fan avançar en igualtat. Per això vull agrair la seua implicació i col·laboració, que es pot veure clarament en la programació d’este 8M.

Per a mi és un orgull que la Vall d’Uixó siga un referent feminista. L’exemple és que el PSPV-PSOE de la província de Castelló va entregar la setmana passada els Premis Palmira Pla Pechovierto a la nostra ciutat. Però més important encara: dos dels premis es van quedar ací. Per al premi col·lectiu, l’executiva provincial va valorar la trajectòria de més de 25 de l’Associació de Dones Clara Campoamor, dedicats a l’activisme feminista i la lluita contra les desigualtats i la violència de gènere a través de conscienciació i sensibilització. Per al premi individual, va triar a Paquita Sastre, regidora socialista de la Vall que en els anys 90 va ser pionera, en un moment en què les polítigues igualitàries no eren, ni de lluny, una prioritat en l’agenda pública. Així, va impulsar la primera Casa de la Dona de la Vall i de la província.

El seu llegat ens encoratja a seguir treballant per la igualtat, especialment en estos temps difícils en els quals la dreta extrema i l’extrema dreta ens estan fent retrocedir en drets i llibertats. Encara ens queda molt camí per fer, però no el podrem recórrer sense governs feministes com el que encapçale a la Vall. Les lleis en Espanya sobre igualtat i drets de les dones sempre han vingut de la mà de governs socialistes. Perquè els avanços socials s’aconsegueixem al BOE, fent-los efectius per llei per a canviar i millorar la vida de les persones. En definitiva, la igualtat no sols es practica el 8 de març. En la Vall ho tenim clar.

*Alcaldessa de la Vall d’Uixó