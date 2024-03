Solidaritat global des de la responsabilitat social universitària

Assistim a un temps convuls. Les nostres societats estan immerses i afectades pels conflictes armats que se succeeixen en diverses zones del planeta, els disturbis socials o la sistemàtica violació dels drets humans que es dona en múltiples llocs. Entre els conflictes armats, hui dia destaquen en els mitjans de comunicació les guerres que estan assolant Ucraïna i Palestina.

Ara bé, no són les úniques. A diferents punts del món hi ha actius nombrosos conflictes bèl·lics que s’han enquistat i s’han transformat en els anomenats conflictes oblidats per la resta del planeta.

En tots aquests casos, la resta de països tenen un compromís d’acolliment i protecció cap a les persones que pateixen estos conflictes, i els governs tenen l’obligació d’activar recursos socials d’ajuda. Les institucions acadèmiques han de desplegar la seua acció per contribuir a garantir l’anomenat dret cosmopolita, com ja va enunciar Immanuel Kant, que ha estat el basament dels drets humans universals. El dret moral de tot esser humà, com subratlla Seyla Benhabib, a ser considerat, reconegut i tractat com a membre d’una societat mundial en la que potencialment ha de poder interactuar amb els altres i construir amb ells projectes personals i col·lectius. En aquest context, les institucions acadèmiques tenen la responsabilitat d’articular-se de manera que contribuïsquen a que la població refugiada es puga establir, encara que siga de manera temporal, a resguard de la guerra, formant part de la comunitat de coneixement universal que és, per essència, la Universitat.

L’UJI, amb vocació universalista e internacionalista, ha marcat des dels seus inicis una política de compromís amb la solidaritat global, amb formació e investigació específica en estudis de pau, democràcia, cooperació i drets humans; incloent projectes de cooperació i sensibilització amb la solidaritat global i local.

El Model de Cooperació de l’UJI, aprovat pel Consell Assessor de Cooperació i Desenvolupament Sostenible al 2023, ens marca el full de ruta per poder desplegar la cooperació i la solidaritat global i local amb un tarannà propi. Tarannà que és desplega al Pla de Cooperació dels anys 2023-2026 que contempla diferents programes i iniciatives que tenen com a finalitat afavorir, sensibilitzar, atendre i treballar amb altres institucions per donar resposta a situacions de vulnerabilitat personal, psicològica, social i humanitària.

Aquest full desplega el Pla de Responsabilitat Social Universitària en matèria de cooperació i solidaritat, i mostra també de quina manera l’UJI assumeix el seu paper com agent clau per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

De les accions i programes que contempla el Pla de Cooperació per aconseguir aquesta política de compromís amb la solidaritat global i local volem destacar algunes iniciatives consolidades i altres que comencen camí aquest any 2024.

Projectes de cooperació i solidaritat

Respecte a les més veteranes podem destacar la campanya 0,7 i el programa UJI-Voluntària. La primera, posava en marxa fa 25 anys la solidaritat de tota la comunitat universitària, que mitjançant la seua matrícula o nòmina contribueix econòmicament per dur a terme projectes de cooperació i solidaritat global i local des de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat.

La segona, el programa UJI-Voluntària, amb 20 anys de recorregut, promou facilitar i fomentar la realització d’accions de voluntariat de la nostra comunitat universitària adreçades a persones o col·lectius desfavorits, així com a projectes que treballen per pal·liar les iniquitats. D’altra banda s’han posat en marxa tres noves iniciatives rellevants per contribuir a eixe dret de justícia social cosmopolita des de les funcions pròpies universitàries:

El programa de diversitat etnicocultural, amb accions proactives dins del campus i en col·laboració amb entitats socials del nostre entorn, per reflectir el nostre compromís amb la construcció d’una societat enriquidora i respectuosa de les diverses identitats culturals presents en la nostra comunitat universitària. Aquest programa es proposa contemplar la pluralitat ètnica, així com establir bases sòlides per a la inclusió i l’equitat en la nostra universitat. L’impuls d’un model d’aprenentatge-servei propi a l’UJI, definit al 2023, que començarà a pilotar-se aquest any 2024. Un model que integra l’aprenentatge de continguts i competències acadèmiques, alhora que es col·labora socialment amb l’entorn sociocomunitari, posant èmfasi en l’anàlisi i la comprensió de problemes i necessitats socials reals del nostre entorn més pròxim. Amb l’objectiu de generar consciència crítica sobre els reptes comuns i mobilitzar l’aprenentatge i el saber per donar-hi resposta.

I el programa refUJIpau, de refugi universitari, definit per l’Observatori Psicosocial de Recursos en Situacions de Desastre (OPSIDE-UJI-MGR), que té per objectiu establir protocols d’acollida de refugiades i refugiats d’altres comunitats universitàries i societats, atenent les seues necessitats amb accions de suport lingüístic i cultural, d’orientació acadèmica, de facilitació d’entrada a les activitats universitàries, de formació i recerca, així com l’accés als serveis socials oferits per les universitats.

L’UJI pretén contribuir desde la seua responsabilitat social com institució universitària a la protecció, acolliment i activació de recursos socials d’ajuda cap a les persones que pateixen la violació de drets, inclús que es veuen obligats a migrar; així com a la sensibilització, formació i recerca amb els temes envers de la construcció de la solidaritat global.

Vicerectora de Responsabilitat Social, Polítiques Inclusives i Igualtat