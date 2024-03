Bandera de superación

Castellón es una provincia única que desde la Diputación Provincial de Castellón deseamos fortalecer con políticas que ayuden a prosperar a sus ciudadanos. Con soluciones eficaces y procedimientos ágiles que en caso de catástrofe natural permitan que la esperanza se imponga a la desesperación. Y con ese espíritu trabajamos hoy como gobierno al frente de la Diputación Provincial de Castellón. Con el reto de convertir a esta institución en la mejor aliada de la provincia. Ayudar desde la eficiencia a quienes sufren una catástrofe y tratar de superar errores para garantizar soluciones inmediatas. Con la sensibilidad, capaz y eficaz, que actúe con diligencia ante tragedias naturales imprevistas.

Esta Diputación responde. Ayer mismo, en Junta de Gobierno, activamos un plan de ayudas directas a través del programa Diputació Respon para acortar la burocracia administrativa en un momento de emergencia causada por catástrofes naturales. Para ayudar a los municipios con una población inferior a los 20.000 habitantes a levantar la bandera de la superación.

Lo hacemos como nosotros sabemos. Cumpliendo. Porque anunciar sin actuar no tiene ningún sentido y conduce a la desesperación de quien busca soluciones y no encuentra más que propaganda. Y no queremos que se repita.

Porque los hechos son los que valen cuando la desgracia inesperada se cierne sobre nuestros pueblos. Por ello este martes 12, en Junta de Gobierno, hemos reservado 200.000 euros a los que acudir con urgencia si el desastre se produce. Porque perpetuar los errores no tendría sentido cuando lo que han pedido los ciudadanos el pasado 28 de mayo es un cambio de políticas, un nuevo modelo de gestión.

Lo vivimos en el desgraciado incendio de Bejís. Lo volvimos a sufrir en les Useres. Y lamentablemente se repitió con la llamada de auxilio desesperada que nos llegó desde Villanueva de Viver. Queremos que nunca más ocurra. Pero que si la desgracia se cierne, la respuesta sea inmediata.

Por ello esta línea de subvenciones tiene la debida altura de miras que corrige la ceguera de quien nos precedió. Asiste a los ayuntamientos que hayan tenido que anticipar el gasto por motivos de emergencia y atiende tanto gastos corrientes como inversiones con una ayuda máxima por beneficiario de 10.000 euros. Y lo hace sin ignorar casos especiales. Porque efectivamente, la singularidad de la catástrofe puede darse y queremos atenderla con la máxima sensibilidad que merece. Somos permeables, escuchamos y actuamos.

Desde reparaciones en infraestructuras municipales o la red viaria, hasta los derivados de ejecuciones de obras necesarios para poder llevar a cabo dichas reparaciones, que no conlleven gastos de inversión. También la contratación de personal, maquinaria o equipos, así como servicios para paliar los efectos del siniestro.

En cuanto a los gastos por inversión, incluimos los gastos en reparaciones que conlleven la reposición de bienes inventariables en infraestructuras municipales y red viaria, así como los gastos relacionados con ejecuciones de obras necesarios para reposición o la sustitución de elementos y reposición de pavimentos y muros.

Y este compendio de circunstancias que esperemos nunca tengamos que atender, se definen con unos criterios que el programa Diputació Respon establece con la mayor sensibilidad que esta institución merece prestar a sus ciudadanos. Con unas bases que contemplan la urgencia de la actuación, la población total del municipio y la superficie afectada por la catástrofe. Que escuchan a alcaldes y vecinos y tratan de aplicar el máximo sentido común y eficacia a procedimientos administrativos que en una catástrofe no pueden convertirse en barreras. Lo haremos para superar etapas pasadas y resolver la adversidad con la eficacia que Castellón espera de su Diputación Provincial. Ha llegado el momento de cumplir. H

Presidenta de la Diputación de Castellón, presidenta del PP de la provincia y alcaldesa de Vall d’Alba