Lo difícil es hacer oposición

Querido/a lector/a, he recibido un vídeo en el que se ve a Sánchez y a Feijóo echarse los trastos a la cabeza. Un desagradable debate en el que las acusaciones sobrepasan la política y las ideas y entran en la ofensa personal y familiar. Segundos después, la misma persona me manda un WhastApp en el que me dice: «No me interesa esa forma de relación política entre el gobierno y la oposición». Opinión acertada porque esa actitud cansa, desprestigia a la política, a los políticos y a la democracia. Pero, por desgracia, es la realidad, lo que día a día pasa. Incluso parece ser que es la forma de hacer oposición que se ha instalado en España. La forma de ser alternativa, de intentar cambiar el gobierno.

La cuestión es que ese ruido, que no razones, existe desde que el gobierno del PSOE, de Sánchez, pactó con las fuerzas que están al lado izquierdo del propio PSOE y con los nacionalistas. Pero la verdad es que desde que el PSOE y el gobierno de Sánchez ha optado por superar los históricas avenencias entre el centro derecha y el centro izquierda que lo condicionaba a ser casi solo gestor de lo existente, y ha elegido el camino de ser un reformador que cuestiona aspectos del sistema y quiere cambiar la realidad para mejorar la vida de las personas, la forma de hacer oposición de la derecha, del Partido Popular, y de algunos medios afines, se ha desmadrado.

El desprestigio

Por cierto, al decir que se ha desmadrado, no critico el derecho de la oposición a criticar al gobierno y querer ocupar ese poder. ¡No! Digo que esa oposición importante y necesaria para la democracia y el buen gobierno que permite tanto la confrontación como la confederación de ideas y políticas, parece que ya no existe o, por lo menos, no se practica. Ahora se quiere ganar el gobierno o ser la alternativa sin compromisos de futuro, solo fomentando dramáticamente el desprestigio del otro. A ese efecto todo vale, la realidad y la apariencia de realidad. No me extraña que alguien dijera que gobernar es algo que está al alcance de cualquiera y, lo difícil, es hacer oposición.

Analista político