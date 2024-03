Volem El Solet

Fa uns dies, les treballadores de l’Escoleta Municipal El Solet cobraven les nòmines pendents de l’any 2023, després de mesos sense cobrar, sense deixar d’atendre ni un segons els nostres xiquets i xiquetes amb un somriure, com sempre. El novembre passat, Compromís ja vam preguntar a la Conselleria d’Educació si havia fet l’ingrés corresponent a l’Ajuntament i, sorprenentment, la resposta va ser afirmativa, per tant, la pilota estava a Ca la Vila.

Vam començar a preguntar a l’equip de Govern, insistentment, des del mes de desembre, però la resposta per escrit mai va arribar. Aquesta situació de l’escoleta municipal s’ha de resoldre d’una vegada per totes, no ens mereixem una escoleta infantil en estes condicions on, sistemàticament, no anem al dia amb les nòmines i tot són endarreriments i llençar balons fora, ja que de nou hem escoltat allò de què «se l’emporte la conselleria». Una vegada més la segona ciutat de les comarques del nord defuig de gestionar un servei que els pobles del voltant, molt més menuts, sí que ho fan.

Igualtat d’oportunitats

L’educació pública és un garant fonamental de la igualtat d’oportunitats. La primera etapa de la infantesa és un període cabdal. Durant aquests anys, els xiquets i les xiquetes absorbeixen el món que els envolta com una esponja, modelant les seues percepcions, habilitats i actituds cap a l’aprenentatge i la interacció amb la resta.

Per tant, l’educació pública de 0 a 3 anys no és només una qüestió de justícia social, és també una inversió rendible per al desenvolupament humà i el progrés de la societat. Garantir que tots els xiquets i xiquetes accedisquen a experiències educatives de qualitat des del començament de les seues vides, ens permet tindre fonaments sòlids per a créixer i prosperar. Per la qual cosa, és la tasca del govern municipal reconéixer la importància d’aquesta etapa educativa i prioritzar la seua gestió per tal de donar una solució definitiva a l’Escoleta, les seues mestres, el seu alumnat i les famílies.

