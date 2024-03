Megalomanía

El jefe del Kremlin, Vladímir Putin, considera a Rusia como la gran defensora de los derechos humanos internacionales atesorando la mayor reserva moral del mundo. Esta declaración es como mínimo hilarante en un país donde, tan solo en los 2 años de guerra contra Ucrania, han muerto decenas de oligarcas, empresarios y políticos rusos en circunstancias variopintas y extrañas. El último hace unas semanas, cuando Alexéi Navalni, emblema de la oposición, murió en una prisión de máxima seguridad de manera repentina, librándose así de su enemigo más molesto.

Ahora, tras su reciente reelección al frente del poder en Rusia, en unas elecciones libres (de disidentes por lo menos), Putin está intentando que el tablero de la guerra se amplíe a toda Europa, agitando el fantasma de la III Guerra Mundial.

Este ajedrez de poderes atómicos, sitúa al mundo en una tensa espera similar a la de la Guerra Fría. Los analistas más optimistas creen que no se llevará a cabo, pero cuando uno de los bandos tiene en el poder a un megalómano del calibre de Putin, todo puedo ocurrir. En los más de 20 años que ostenta el poder, ha demostrado que busca más ser temido que querido, siendo un soberbio respecto a sus propias capacidades y creyéndose superior a todos debido a su egolatría sobredimensionada. Su delirio de grandeza es tal, que se comporta con desprecio hacia los demás, tomando decisiones irracionales y perjudiciales para su país, priorizándose él sobre el bienestar colectivo. Además, su comportamiento autocrático y su resistencia a la crítica fomenta un clima de miedo y represión, los dos pilares donde se asienta su regencia. Paranoico como pocos, una de las excentricidades que practica cada vez que sale de su país con el fin de que no caigan en manos malvadas que puedan averiguar su estado de salud, es llevar su propio inodoro para que sus guardaespaldas recojan, en bolsas especiales, sus deposiciones, y destruirlas. Para mear y no echar gota, nunca mejor dicho.

Psicólogo clínico

(www.carloshidalgo.es)