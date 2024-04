Proteger a quienes nos protegen

Me marqué el objetivo de trabajar para mi provincia con el reto de mejorar el bienestar de las familias, ampliar sus recursos y resolver sus problemas. Y desde el pasado 5 de julio me esfuerzo por conseguirlo desde la Diputación Provincial de Castellón, cumpliendo la palabra dada y agradeciendo la confianza que mis vecinos me dieron el pasado 28 de mayo de 2023.

Es una tarea ardua pero que ofrece grandes recompensas. La satisfacción de ser útil cuando a quienes ayudas les ofreces las soluciones prácticas que superan barreras, otrora insalvables, y mejoran la vida de los vecinos de la provincia.

Sé que no estoy sola en este proyecto. Somos muchos los que trabajamos cada día en conseguir este objetivo. A todos los niveles y desde todos los sectores, porque todos formamos parte de un engranaje social que se esfuerza por dar lo mejor y hacer felices a quienes nos rodean.

Sin duda, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) son uno de esos pilares fundamentales de nuestro estado de bienestar. Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía se empeñan cada día en protegernos para que nuestra vida sea más fácil, segura y cómoda. Para que evitemos riesgos y vivamos tranquilos.

No podríamos hacerlo sin ellos. Porque son nuestros ojos noche y día, porque su trabajo, muchas veces callado, logra éxitos constantes sin que seamos conscientes de su esfuerzo. Pero es nuestro deber reconocerlo públicamente. Quiero, desde esta tribuna, agradecerles su vocación constante y su dedicación completa. Y deseo transmitirles que no están solos. Porque esta Diputación desea ser su altavoz y su fiel aliada para conseguir aquello que sabemos que necesitan, que garantiza su protección para que sean capaces de protegernos.

La provincia de Castellón alza la voz para defenderos con el deseo de que nos escuche el Gobierno de España. Somos un territorio que comparte el privilegio de la costa con un interior afortunado, lugar de residencia para miles de ciudadanos que han decidido establecer su hogar en un entorno único. Y todos, sin excepción, merecen ser protegidos.

Urgen mayores recursos

Para hacerlo posible urgen mayores recursos, plantillas suficientes e infraestructuras dignas. La inversión suficiente y comprometida para proteger a quienes nos protegen. Vamos a trabajar para cambiar las cosas, para abanderar un cambio que permita poner en valor el trabajo que cada día, de forma callada, ejercen quienes se enfrentan a la delincuencia para frenar los delitos, quienes toman la carretera para evitar accidentes y socorrer víctimas, quienes atienden nuestros problemas en búsqueda de soluciones.

Todos merecen el mayor apoyo porque su protección redundará en la nuestra. Aunque resulta difícil conseguirlo cuando los recursos no llegan. Lo saben los vecinos de Vilafranca, que llevan décadas esperando un cuartel digno. También los vecinos de Almassora, que este pasado mes de marzo recordaban que la casa cuartel cumplía un siglo de historia en unas condiciones que son realmente precarias.

No son casos únicos, lamentablemente. En localidades como Onda o Benicàssim la construcción de cuarteles es un asunto pendiente, como ocurre en Nules, donde las antiguas garitas de la casa cuartel están apuntaladas porque corren el riesgo de derrumbarse.

Nuestros agentes de la Guardia Civil no merecen prestar servicio en estas condiciones, como tampoco merecen los vecinos de Vila-real el incumplimiento reiterado del Gobierno de España que sigue sin construir la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía. Vamos a conseguirlo. Estoy decidida a hacerlo. Aunque el presidente del Gobierno de España haya anunciado que en 2024 no habrá presupuestos porque otras prioridades marcan su hoja de ruta. Castellón no puede esperar y esta Diputación Provincial va a trabajar para hacérselo saber al PSOE. Porque sin seguridad no hay bienestar y ese es el reto que mi tierra merece alcanzar.

Presidenta de la Diputación Provincial de Castellón