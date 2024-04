Homenatge identitari de la ciutat

Celebrar el 25è aniversari dels Premis Sant Vicent Ferrer - Ciutat de la Vall d’Uixó és més que una commemoració; és un homenatge a la nostra identitat com a poble, a la nostra història i al nostre futur. Estos premis s’han convertit en una institució en si mateixa, un reconeixement a l’excel·lència, al talent i a la dedicació que defineixen la nostra ciutat.

Ahir es van entregar els de la vint-i-cinquena edició i vull destacar l’extraordinària tasca de la comissió de festes, especialment del grup de treball que coordina estos premis. El seu suport incondicional a la Vall d’Uixó, a la gent de la Vall, és un testimoni del compromís profund que tenen amb la nostra ciutat i amb tots els qui la conformen. Gràcies a ells, els Premis Sant Vicent Ferrer - Ciutat de la Vall d’Uixó continuen sent un far que il·lumina el camí cap al futur, mostrant-nos que, des de les nostres arrels, podem aconseguir grans fites.

Un altre aspecte que vull ressaltar és el canvi significatiu que es va fer l’any 2022, obrint els premis a la ciutadania i apostant per un model més democràtic. Esta decisió va permetre que qualsevol persona pogués presentar candidatures, fent que els premis esdevingueren encara més representatius de la diversitat i del talent present a la nostra ciutat. Això és, sens dubte, l’essència del nostre esperit de ciutat: inclusiu, participatiu i obert a tothom.

Els Premis Sant Vicent Ferrer - Ciutat de la Vall d’Uixó són també els premis de la nostra ciutat, un orgull que ens uneix i ens enforteix com a ciutat i societat. Al llarg dels anys, noms il·lustres han estat reconeguts amb esta distinció. Persones com Vicent Martínez Guzmán, Arcadi Garcia, Eduardo Castelló o Felip Miralles, que han portat el nom de la Vall al més alt. Podria mencionar a tots els premiats i premiades d’estos 25 anys tan especials, però em quedaria sense espai.

A totes i tots els premiats done les meues més sinceres gràcies per representar-nos amb tanta dedicació.

Enguany, celebrem la joventut d’alguns dels premiats, que representen el futur brillant que ens espera, i també l’experència i el reconeixement al qui porten tota una vida dedicada a allò que estimen. Tots ells, sense excepció, comparteixen la passió pel que fan, un talent innegable i una curiositat incessant que els impulsa a créixer i a inspirar-nos a totes i tots.

Cada premiat és un exemple viu dels valors que ens defineixen com a poble: el compromís cívic de Maria Masó, l’esperit emprenedor de Víctor Abad, la projecció internacional de Javier Sanfélix i l’extraordinària tasca cultural del Quadre Artístic de l’Ateneu Musical Schola Cantorum. També lesextraordinàries troballes espeleològiques a les Coves de Sant Josep, fetes per l’espeloclub. Tots són testimonis del poder transformador del treball, de la dedicació i de l’esforç.

En definitiva, els Premis Sant Vicent Ferrer - Ciutat de la Vall d’Uixó són una celebració de la nostra forma de ser, dels nostres èxits i dels nostres somnis i anhels. Com a alcaldessa, estic profundament orgullosa de veure com el talent i la dedicació dels nostres conciutadans continuen il·luminant el camí cap a un futur més brillant i esperançador per a tots nosaltres. Són inspiració.

Deia Marie Curie que el camí del progrés mai és fàcil, però que molt pitjor es quedar-se quiets. Cada premiat és exemple d’un poble en moviment. Un mirall per a moltes persones. Referents per a molts joves que hui comencen les seues trajectòries en molts àmbits: professional, esportiu, cultural… Que eixa responsabilitat vos impulse a seguir, sempre.

Estos premis s’han entregat dins de les festes patronals en honor a Sant Vicent Ferrer, que hui viuen el seu dia gran i que durant tota la setmana continuaran celebrant una programació oberta a totes i tots i que també representa l’esperit de ser de la Vall d’Uixó.

*Alcaldessa de la Vall d’Uixó