En el mejor momento del curso y tras sumar dos triunfos consecutivos, el Amics Castelló tiene el reto de enchufar un triple de victorias en Lleida (19.30 horas)que le permita poner su balance en positivo (3-3) y asentarse en los puestos de play-off, objetivo ambicioso del club en este importante curso.

Para ello, deberá asaltar el Barris Nord, una pista complicada a pesar de la negativa racha que atraviesa el Lleida (2-4), actualmente penúltimo en la tabla. En una semana llena de dificultades, Orenga no ha podido entrenar con varios jugadores capitales en el juego interior. Así analizaba el encuentro el técnico castellonense: «Es un partido muy complicado como todos los que se juegan fuera de casa, pero esta vez le añadimos que hemos tenido muchos problemas porque Stutz no ha podido entrenar, Tanor Ngom ha estado con gastroenteritis, mientras que Milos se ha tenido que ir a Serbia por un tema familiar" detalló, pero Orenga no pone excusas y confía en llegar en las mejores condiciones posibles.

Orenga Quiere más

Tras firmar el mejor encuentro de la temporada y hacer vibrar al Ciutat Castellló, el Amics tiene el desafío de ratificar esta excelente actuación frente al Oviedo: «Estamos muy contentos por el juego porque queremos ser un equipo que corra y sea alegre, pero esto tiene un riesgo que cuando no aciertas porque le das mucha vida al rival. Venimos de hacer dos brillantes primeros cuartos», enfatizó.

Por su parte, se lamentó de las dos derrotas a domicilio:« Me hubiera gustado ganar en Orense y en Menorca. Creo que hubiéramos podido ganar en los dos sitios pero nos faltó ese punto de conocernos, de madurez y confianza en lo que estábamos haciendo. Ahora lo estamos consiguiendo y no se lo que durará. Ojalá dure toda la temporada y las lesiones nos respeten», ahondó.

Sobre el rival

El ICG Força Lleida destaca por un juego rápido y agresivo en defensa, siempre arropado por la numerosa afición que acude al Barris Nord. «Es un partido en el que van a defender agresivo, van a correr mucho, juegan con cuatro jugadores abiertos en muchas situaciones y con un jugador interior que domina. Vamos a encontrar mucha dificultad». Asímismo, es consciente de que estudiarán sus defectos: «Las bajas que tenemos nos pueden hacer daño con lo cual tendremos que ir muy concentrados e intentar dar el 110% o el 120%», concluyó el técnico. El Amics, con la ambición de seguir en la positiva dinámica a pesar de las bajas. A por la tercera consecutiva en Lleida.