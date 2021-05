El polígono de la carretera de Onda, situado en el entorno de la CV-20, será objeto de estudio por parte de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad para la redacción de un plan que garantice una movilidad sostenible tanto de trabajadores como de visitantes en esta zona industrial. Vila-real ha sido escogido como municipio representativo de la provincia de Castellón para la redacción de este Plan de Movilidad por parte de la Conselleria, un documento que servirá como ejemplo para otros municipios y otras áreas empresariales. Así, lo ha anunciado el concejal de Territorio, Emilio Obiol, quien ha destacado que “el polígono de la carretera de Onda es una de las áreas de oportunidad más importantes de la provincia de Castellón, por su ubicación estratégica, sus posibilidades de desarrollo y la potencia de sus empresas”. Según Obiol, “la Conselleria es consciente de ello y por este motivo ha elegido la zona industrial de la CV-20 como representativa de la provincia para llevar a cabo este proyecto piloto de planes de movilidad”.

Así, la Generalitat sufragará la redacción de este estudio que “pretende ser un instrumento de planificación estratégica a medio y largo plazo para definir, entre todos los agentes presentes en el área industrial así como las administraciones competentes, entre las cuales destaca el Ayuntamiento de Vila-real, cómo queremos movernos para acceder a este centro de trabajo desde una óptica de sostenibilidad ambiental, social y económica”, tal y como ha asegurado la directora general de Obras Públicas, Transporte y Movilidad Sostenible, Roser Obrer, en una misiva dirigida al consistorio.

En busca de objetivos

Desde la Conselleria se han puesto a disposición del Ayuntamiento “para la identificación conjunta de los objetivos y las propuestas de actuación del Plan de Movilidad, enfocadas a situar el área industrial de la CV-20 como referente en materia de planificación de la movilidad”.

En este sentido, el concejal de Territorio ha señalado como acciones “ineludibles” la búsqueda de “una solución de movilidad para salvar la AP-7 con una pasarela para peatones y bicicletas junto al actual puente”, entre otras cuestiones. Obiol ha recordado que gracias a la obtención de una subvención del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace), ya se ha ejecutado un proyecto de modernización de esta zona industrial de la CV-20, con la construcción de un carril bici, “pero ahora sería necesario definir nuevos proyectos de conexión y mejora para facilitar la movilidad sostenible en todo el polígono”.

Según ha informado la Conselleria en el escrito remitido al consistorio, “durante el mes de junio está previsto el lanzamiento de las encuestas de movilidad dirigidas tanto a empresarios como personal laboral y visitante del área industrial con el objetivo de realizar el diagnóstico de la movilidad en esta zona de actividad económica”.

Complejidad

Cabe recordar que este proyecto piloto se enmarca en la Ley 06/2011 de Movilidad de la Comunidad Valenciana. Según la Conselleria, “uno de los entornos más complejos para conseguir los objetivos de esta ley son las áreas de actividad económica (polígonos industriales, parques empresariales, parques tecnológicos, etc.) porque no suelen estar contiguas a los tejidos urbanos residenciales y habitualmente cuentan con redes de transporte público que no dan respuesta a las necesidades de las personas trabajadoras”. Asimismo, “la Ley 14/2018 de gestión, modernización y promoción de las áreas industriales de la Comunitat Valenciana no es ajena a esta problemática y en este sentido establece que una de las funciones de las Entidades de Gestión y Modernización de estas áreas industriales es colaborar con los ayuntamientos en la elaboración de planes de movilidad sostenible para personal trabajador y visitante”.