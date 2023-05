El Villarreal doma a los ‘leones’: ¿Cómo ha sido el balance de esta rivalidad en la última década?

Villarreal y Athletic Club son clubs que destacan por su excelente gestión y por la optimización de sus recursos, ambos sustentados en Miralcamp y Lezama, dos de las canteras más prolíficas a nivel nacional. El gran trabajo les ha llevado a tener una acérrima rivalidad, durante la mayoría de los últimos años, en una batalla europea que ha dominado el Submarino... y ello ha provocado que los leones se obsesionen con dar caza a los amarillos.

Esta temporada no será diferente y el cuadro dirigido por Ernesto Valverde visita mañana (18.30 horas) el Estadio de la Cerámica con el objetivo de recortar la desventaja de siete puntos para seguir aspirando a la Europa League, aunque su objetivo más realista es la Conference League, posición que comparte con el Girona con 47 puntos en su haber.

La lucha por europa, amarilla

En los duelos directos, el conjunto rojiblanco ha sido claro vencedor en los últimos años con tres victorias y cinco empates en los ocho enfrentamientos más recientes. A su vez, no pierde en Vila-real desde 2017 (3-1), y la igualdad entre ambos se refleja con los cuatro empates consecutivos en el templo groguet. Sin embargo, a nivel global, el Submarino ha domado al león, quedando por encima en las últimas tres ligas… y en siete de las últimas nueve. Un dominio patente en las participaciones en competiciones europeas, con ocho de nueve para el Villarreal y tan solo dos de nueve para el Athletic, que no sale de España desde la campaña 2017/2018.

La rivalidad en la última década

En la pasada liga, el equipo entrenado por Unai Emery acabó séptimo (59 puntos) y le arrebató la plaza de Conference League en una titánica lucha final. La anterior (2020/2021), el Submarino finalizó en la séptima posición, (58 puntos), mientras el Athletic Club quedó muy rezagado en la zona media, 10º con 46 puntos.

También le superó en la última clasificación para la Europa League (2019/2020), logrando una meritoria quinta plaza (60 puntos) en un brillante arreón tras el parón por la pandemia. Los leones volvieron a quedar a una distancia considerable (11º, 51 puntos).

De este modo, han pasado cuatro campañas desde la última vez que el elenco vasco (octavo con 53 puntos) miró por encima al Villarreal. Fue en la 2018/2019, cuando los de Javi Calleja estuvieron coqueteando con el descenso y para poner fin a un año aciago en la 14ª posición (44 puntos).

A excepción de este curso, los anteriores cuatro se tintaron de amarillo. El 2107/2018 fue uno de los más desigualados, con 19 puntos de ventaja para el Villarreal. La 2016/2017, el margen se estrechó y los de la Plana Baixa finalizaron quintos (67 puntos), por los 63 de su inminente rival (séptimo).

Por su parte, la última clasificación directa a la Champions , de la mano de Marcelino García, tuvo como principal rival al equipo del norte, alcanzando la cuarta plaza con 64 puntos, solo dos por encima de los rojiblancos. Por último, en la 2014/2015 y 2013/2014 hubo reparto (una para cada uno).

Una análisis que refleja como el Villarreal se ha consolidado en la aristocracia de LaLiga Santander, por delante de clubs históricos como el Athletic Club. Por cuarta vez de forma continuada, los amarillos tienen la opción de dar un definitivo carpetazo y alcanzar los 10 puntos de ventaja, en caso de victoria. Una rivalidad que, esta década más reciente, tiene un color amarillo.