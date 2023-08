Es uno de los valores al alza del Villarreal CF. Rápido, elegante, con buena salida de balón y con gran sentido táctico, Jorge Cuenca está llamado a ser uno de los pilares de Quique Setién en el presente ejercicio 2023/24, con las miras puestas en aspirar a la Champions a través de Laliga y de hacer una gran Europa League, sin renunciar a aspirar de nuevo al título, como se consiguió en 2021, y teniendo también la Copa del Rey en el horizonte.

En una operación de cantera de mucho nivel, el Submarino le robó al internacional español en categorías inferiores (sub-19 y sub-21) a todo un FC Barcelona, conscientes de que iba a ser muy importante a medio plazo.

Tras dos cesiones, al Almería y Getafe, el zaguero nacido en Mardid ( 17/11/1999) afrontaba su primera campaña en el primer equipo amarillo el pasado ejercicio. A la sombra de Pau Torres, emblema y leyenda viva del club, el central zurdo madrileño trabajó en silencio y cumplió con nota siempre que se le requirió tanto en LaLiga, como en Copa y en Europa. Ahora, una temporada después, la marcha de Pau al Aston Villa le ha convertido en un referente en la defensa, siendo el único fijo en el puesto de central, con Raúl Albiol, Aïssa Mandi y Matteo Gabbia como los otros competidores por las dos plazas en el eje de la zaga.

Feliz en Vila-real

El defensa groguet está muy satisfecho de cómo le están yendo las cosas. «Al final creo que cada año he ido creciendo y dando pasos en mi carrera. Esta temporada es un pasito más, un reto importante y estoy muy ilusionado y con ganas de seguir haciéndolo bien», confesó.

Sobre su papel en la entidad, fue conciso: «Me siento muy querido por la afición del Villarreal. Me han tratado con mucho cariño desde que llegué. Yo siempre intento rendir y dar el máximo de mí siempre, en cada entrenamiento y en cada partido. No me puedo quejar para nada ni del trato del club ni de la afición, ni de compañeros ni de absolutamente nada, porque desde que he llegado aquí me encuentro muy bien, muy cómodo y a gusto y siempre intentaré devolverlo todo en el campo».

La derrota ante el Barça

Un Cuenca que lamentaba el KO ante el Barcelona del pasado domingo. «La verdad es que fue un poco locura. Empezamos con esos dos goles tan tempraneros, supimos reponernos y luego el partido se volvió loco. Fue una lástima porque nos remontaron en nada de tiempo», comentó, recalcando que «hay que corregir muchas cosas, ya que esto no ha hecho más que empezar y fue un partido muy duro y a la vez muy bonito».

En cuanto a los goles que encajó el Submarino, no ocultó que «al final a todos los defensas nos duele encajar». «Si duele que te marquen uno, imagínate cuatro. Tendríamos que ver todas las jugadas, analizarlas bien y corregir movimientos. Nos duele, pero tampoco podemos venirnos abajo y hay que sacar cosas positivas», insistió.

Rivales como Lamine Yamal

Uno de los aspectos que considera importantes es mejorar a la hora de frenar a futbolistas del caudal ofensivo y tan desequilibrantes como el joven Lamine Yamal: «Es muy buen jugador, apenas lo tenía visto, pero la verdad es que es muy desequilibrante, eléctrico y es un rival difícil de tapar, creo que tiene mucho futuro».

«Nosotros intentamos ir uno al choque y otro al cierre, e intentar tapar esas acciones, es verdad que no estuvimos muy afortunados cuando nos encararon desde la banda. Tenemos que corregir esos aspectos», argumentó.