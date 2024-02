Claro, directo y sin escurrir el bulto. Así es Marcelino García Toral. El entrenador del Villarreal CF ha analizado este viernes cómo llega el Submarino al partido de LaLiga de este sábado en Medizorroza, donde a las 14.00 horas se medirá al Deportivo Alavés.

Un horario que ya es reiterativo para los amarillos, y que el técnico asturiano no ha dudado en dar su punto de vista sobre qué opina del mismo: "A mí a las 14.00 horas lo que me gusta es comer, no jugar a fútbol". Tajante.

"Hay que adaptarse", prosiguió el preparador amarillo. "Si pudiera elegir no elegiría ese horario. Además, el fútbol es menos bonito, es más lento, no es un horario que ayude en exceso al juego. Pero a algunos equipos les toca y nosotros somos uno de ellos", remarcó.

Sin Parejo ni Altimira

El míster del Villarreal CF advirtió de que Dani Parejo no está todavía al 100% para afrontar un partido y que por ello se queda en Vila-real, misma situación que el lateral derecho Adri Altimira, pero en su caso por motivos deportivos, puesto que regresa al filial de Segunda División.

Sobre Parejo fue realista: "Dani... hemos considerado que todavía le falta un poquito. En algunas acciones tiene todavía molestias y que le van a perdurar un poco más, pero bueno... después de un periodo de no entrenamiento, esta semana ha sido de readaptación y creemos que si todo transcurre con normalidad y no hay ningún retroceso estará disponible para el próximo partido contra el Getafe".

En cuanto al lateral derecho, recalcó que "hemos hablado y hemos considerado que lo mejor en este momento para Altimira es que baje al filial y que compita allí". "Tenemos ahora mismo a Kiko Femenia, que está en un buen momento de forma, así viene demostrándolo a través de un rendimiento alto y luego, pues tenemos otras opciones eventuales como pueden ser la participación de Mandi o Mosquera. Lo tenemos más que solucionado", argumentó.

El partido ante el Alavés

Sobre el duelo de este sábado, Marcelino considera que "es un partido muy complicado". "El Alavés es un equipo poderoso en su campo, con gran juego directo y con una gran participación de los jugadores de jugadores de banda. Tienen un futbolista, Samu Omorodion, que les está dando un gran rendimiento a lo largo de la temporada e hizo un gran partido contra nosotros en la primera vuelta”, explicó el asturiano.

Solidez defensiva

El Submarino tratará de seguir con la buena racha de resultados y, sobre todo, juego y sensaciones que ha acumulado el equipo de Marcelino en las últimas jornadas, algo sobre lo que el técnico de Gijón insiste: “Estamos mejor en todos los aspectos del juego. Se nos han escapado puntos en los partidos ante Cádiz y Mallorca que creo que merecimos, pero somos un equipo cada vez más sólido desde el punto de vista defensivo. Y esperemos volver a tener la portería a cero como ante el Cádiz”.

Asimismo, Marcelino insistió en la importancia de ser intensos en un partido como el del sábado: “Darlo todo es nuestra obligación. El esfuerzo máximo es innegociable. El partido se decidirá por mínimos detalles, ser fuerte y acertados en las áreas. Cada vez quedan menos partidos y los empates suman, pero las victorias te hacen dar un mayor salto en la clasificación”.

Coquelin, Traoré, Foyth y Pedraza

Marcelino García Toral confirmó que podrá contar con Coquelin, "está para competir", y analizó el estado de Bertrand Traoré, última incorporación invernal del Submarino, del que asegura: “Todavía le falta adaptación. Viene de una competición diferente, de participar poco y necesita ponerse físicamente a la altura de sus compañeros”.

Un técnico que sobre los lesionados Foyth y Pedraza dijo que "les quedan un mínimo de cuatro semanas, pero la evolución de ambos es muy favorable y satisfactoria", concluyó.

La convocatoria para Vitoria