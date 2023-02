Un año más, y ya son 27, con motivo de la Semana de la Mujer el Ayuntamiento de Altura ha convocado desde la concejalía de Igualdad el Certamen Literario Cartas de Mujer.

En el certamen pueden participar mujeres mayores de 16 años nacidas o residentes en el Alto Palancia, si bien quienes formen parte del jurado solo podrán participar fuera de concurso.

Se establecen tres premios en metálico y diplomas acreditativos. El primero está dotado con 150 euros, el segundo con 120 y el tercero con 100. Se reconocerá a todas las participantes con un obsequio bibliográfico (las participantes no premiadas en caso de no poder asistir, pueden recoger su libro en el Ayuntamiento en horario de oficina). La entrega de premios se efectuará en un acto presencial que tendrá lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Altura el 10 de marzo a las 17.30 horas con la asistencia de las ganadoras. Se considera como renuncia al premio la no presencia en la fecha, lugar y hora indicados.

Jurado

El jurado estará presidido por la concejala de Políticas de y contará con un representante por cada grupo político con representación en el Ayuntamiento de Altura, una representación de la Asociación de Amas de Casa, una representación del Consejo local de Igualdad y la ganadora de la anterior edición.

Bases

Los trabajos que concurran habrán de ser inéditos y se presentarán en formato de carta, con extensión mínima de un folio y máxima de 3 folios. 4.2. El tema es libre, pero se valorará de forma preferente aquellas obras que aborden cuestiones de actualidad que afectan a la mujer.

La entrega de los trabajos podrá efectuarse hasta el 6 de marzo a las 15.00 horas en las oficinas municipales por registro de entrada o a través del correo electrónico cultura@altura.es.