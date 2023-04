Aunque a los españoles nos resulte obvio que el español es el idioma ampliamente mayoritario en los países de Hispanoamérica, al otro lado del Atlántico todavía podemos encontrar a gente que no sabría situar nuestro país en un mapa de Europa... y hasta desconocer qué idioma es el oficial en todo el territorio nacional, compartido con otros en aquellas comunidades autónomas bilingües, como la Comunitat Valenciana, Catalunya, Galicia, País Vasco o Baleares.

Un vídeo que se ha viralizado en TikTok ha puesto de relieve esa situación de desconocimiento de España en los países con los que compartimos idioma en el continente americano. Concretamente, las imágenes pertenecen a un fragmento del programa de televisión 'Españoles por el Mundo', en el que la reportera visita la casa de una mexicana. Al hablar con ella, ésta se sorprende de que la periodista le hable en español, en una reacción surrealista que deja descolocada a la reportera.

"¿Y de dónde vienes?”, le pregunta la mujer mexicana, a lo que la periodista del programa le contesta que de "España". La conversación, que reproducimos a continuación, se asemeja a una obra de teatro del absurdo, que perfectamente hubiera podido firmar el propio Miguel Mihura.

-“¿Hablas español? Yo pensé que hablabas como los canadienses”.

-“No me lo creo, ¿de verdad? ¿Y me entiendes al hablar? No me digas, o sea, ¿creías que los españoles hablábamos en inglés o en francés”.

-“Sí, diferente. No creí que hablaran bien el español”.