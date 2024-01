Se puede decir sin miedo a equivocarse que Pepe Reina y Gabriel Rufián se encuentran en las antípodas en cuanto a ideología se refiere. Esta discrepancia la han llevado a gala tradicionalmente en redes sociales y no han dejado pasar la ocasión en varios momentos de lanzarse pullas públicamente.

Entre los enfrentamientos dialécticos que el guardameta y el político independentista han mantenido en redes sociales, muchos tuiteros aún recuerdan cuando el jugador del Villarreal le reprochó a Rufián su promesa de dejar el “escaño para regresar a la República Catalana” en el año 2015, después de aprovechar una de sus cuitas personales para arremeter contra Reina. Nueve años después sigue en el Congreso de los Diputados; en la actualidad ya como socio preferente del Gobierno.

Pero los dardos entre ambos no acabaron ahí. Rufián no es de los que calla ante sus rivales y afirmó que prefería más ejemplos como Cantona que como Pepe Reina, a lo que el laureado portero tampoco se quedó atrás, reprochando que el de ERC no encajara la diversidad de opiniones.

😂😂😂😂 yo tb soy muy fan de Eric Cantona, la verdad!! Para éso estamos en democracia claro...cada uno puede pensar lo q le dé la gana...o sólo vale en algunos casos??? Ay ay ay Gabriel...q hay q dar ejemplo hombre... https://t.co/S7EB0yoVVq — Pepe Reina (@PReina25) 5 de noviembre de 2019

Pues bien, la última acometida de uno de estos dos personajes se ha dado por parte de Gabriel Rufián contra el portero del Villarreal. El político ha retuiteado el mensaje de un aficionado que se mofaba de la eliminación de Pepe Reina y del Villarreal de la Copa del Rey.

Lo hacía con un mensaje en el que un seguidor del Zamora reprochaba a Pepe Reina su actitud en la anterior eliminatoria frente al Zamora. Ahora, con los amarillos apeados de la competición del ‘KO’ tras caer en la tanda de penaltis frente a Unionistas, Gabriel Rufián no ha perdido la ocasión de arremeter contra uno de sus 'contendientes' preferidos en las redes sociales.

El Submarino no pasa por su mejor momento deportivo y queda claro que si hay alguien que no se entristece por esta dinámica es el político de ERC, que no pierde la ocasión de desenterrar el hacha de guerra. A buen seguro, Pepe Reina estará esperando la ocasión de contestar de nuevo cuando la suerte vuelva a sonreír al Villarreal.