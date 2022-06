A cara descubierta y sin mascarilla. Así es cómo la inmensa mayoría de estudiantes han iniciado a primera hora de esta mañana las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en los campus de la Comunitat Valenciana, las primeras después de dos cursos excepcionales que se realizan sin un protocolo anticovid y con la distancia justa y habitual de los exámenes.

En 2019-20 se hicieron en los mismos centros educativos en los que los alumnos estudiaban y se atrasaron a julio, dejando imágenes históricas; mientras que en 2020-21 volvieron a los campus universitarios, pero con mascarillas obligatorias.

Un total de 22.511 estudiantes realizarán las pruebas desde hoy y hasta jueves, en busca de la nota necesaria para obtener una plaza en la carrera deseada. La mayoría (20.989 alumnos) provienen de Bachillerato y más de la mitad de estos (10.822) han cursado la modalidad científica. Por otro lado, de ciclos formativos son 1.523 alumnos.

Asimismo, del total, el 60 % son chicas y el 40 %, chicos, y este curso ha habido un descenso de cerca de 2.000 aspirantes, lo esperable después de dos años de récord de inscritos, con las cifras más altas de los últimos 11 años.

Antes del inicio de la prueba, a las 9:00 horas, el alumnado mostraba el nerviosismo habitual y, a pesar de que se han levantado los protocolos, aplaudían el mantenimiento de los cambios y la flexibilidad en los exámenes, que desde 2020 dan a los estudiantes más libertad para elegir qué preguntas responder (una opcionalidad mayor de las habituales ‘opción A’ u ‘opción B’).

"Son los nervios por el hecho de ser un examen que definirá tu futuro, estoy muy atacada...", reconoce María José Martínez, del Colegio San Pedro Pascual de València, que se examina en el campus de Vera de la Universitat Politècnica de València.

"Yo no me he metido mucha presión, porque si estudiaba mucho, me iba a agobiar, así que lo normal.... para aprobar pero no para nota", añade Ana Moreno, que se presenta a las PAU junto a su hermana gemela.

"Son exámenes que ya hemos hecho muchas veces y es repetir cosas que ya nos sabemos. Igual cuando me siente no, pero en este momento estoy tranquila", opina María Moreno.

Su confianza es la excepción a la norma -de los nervios del primer día -, entre el 'tembleque' que reconocen algunos estudiantes y algún contratiempo, como una cartera perdida de camino a la universidad.

La primera prueba de la mañana, como los últimos cursos, ha sido el examen de Historia de España y, posteriormente, se iniciará la de Valenciano, ambas comunes y obligatorias para todo el alumnado.

Toni Gil, coordinador de la comisión de la selectividad en la Comunitat Valenciana, explica a este periódico que todas las materias tienen preparados previamente cuatro exámenes y el que finalmente se entrega al alumnado es uno de ellos, elegido al azar, y siempre con contenidos del temario del curso.

Sobre las controversias de los últimos años, reconoce que espera que en esta ocasión “no haya polémica”, como ocurrió en el pasado con Matemáticas, alguna pregunta de Valenciano o un tribunal de Filosofía.

Prohibido usar dispositivos electrónicos

Como recuerda la conselleria de Innovación, la normativa prohíbe al alumnado utilizar en las PAU dispositivos electrónicos, como teléfonos móviles, tabletas, ordenadores, auriculares, smartwatches o “ningún otro dispositivo parecido”.

Tampoco se podrán tener calculadoras gráficas, programables o que puedan realizar cálculo simbólico, almacenar texto o fórmulas de memoria ni, en general, rotuladores, lápiz o bolígrafos de un color distinto al rojo o negro.

Las notas, en una semana

Los resultados de los exámenes que finalizan el jueves por la tarde estarán disponibles el próximo 17 de junio a las 13:00 horas, apunta la conselleria. En estos tres días, los estudiantes tienen el reto de mejorar el resultado de los dos últimos cursos, cuando subió la nota media de las PAU.

Esta promoción -la mayoría de nacidos en 2005-, ha realizado todos sus estudios de Bachillerato en pandemia, con clases presenciales este curso pero en algunos casos con turnos y semipresencialidad durante 2020-21, por lo que se verá si esto ha podido tener impacto en la formación.

Cabe recordar que en 2020-21 la nota media rozó el notable con un 6,841 y aprobaron en primera convocatoria el 97,99 % de los presentados, mientras que en 2019-20 fue un 6,658 y un 96,78.

En el caso contrario -o para el alumnado que en junio haya tenido que recuperar alguna materia-, la segunda oportunidad de la selectividad de 2021-22 será del 5 al 7 de julio.