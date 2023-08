Rubén Ibáñez, nuevo presidente de PortCastelló: "Hay que encaminar muchos esfuerzos a atraer y fidelizar empresas al Puerto"

El ondense Rubén Ibáñez Bordonau asumirá en breve la presidencia de la Autoridad Portuaria de Castellón después de su nombramiento por el Consell de Carlos Mazón y una vez se haga oficial con su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Relevará en el cargo a Enrique Vidal y lo hará con importantes retos a afrontar como la consolidación de las macroinversiones previstas en el recinto, la conclusión del acceso ferroviario sur o la necesidad de reimpulsar la actividad tras la caída derivada del escenario de incertidumbre que atraviesa la industria azulejera de la provincia.

¿Cómo recibió la propuesta de presidir la Autoridad Portuaria de Castellón? ¿Se pensó mucho si aceptarla?

La propuesta, como no puede ser de otra forma, viene directa y formalmente por parte del president de la Generalitat, Carlos Mazón. Es cierto que gozaba del apoyo tanto de la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, como de la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina. La alcaldesa, me consta, siempre había pensando en mi para dicho cargo, era un perfil que le encajaba a la ciudad y estoy agradecido por ello. Los hechos se precipitaron del miércoles al jueves al comprobar la necesidad de intervenir lo antes posible en la gestión del puerto a la vista de algunas situaciones que habían llegado tanto a la consellera Salomé Pradas, quien me brindó todo su apoyo y respaldo, como al president Mazón. Por tanto, es un cargo que goza del consenso unánime de las tres administraciones públicas, Generalitat, Diputación Provincial y Ayuntamiento. Fue el president de la Generalitat quien me hizo saber el interés y la confianza en asumir el cargo, a lo que obviamente no me pude negar, y les estoy muy agradecido por la confianza depositada.

¿En qué situación cree que toma las riendas de la Autoridad Portuaria de Castellón?

La situación general es bastante mejorable. Creo que la actividad portuaria se está viendo gravemente afectada por la situación actual de crisis que vive España, pero el puerto en el primer semestre ha notado de una forma clara esa falta de actividad. Una caída de más de un 20% en el tráfico total del puerto en los seis primeros meses de 2023, respecto a 2022, nos hacen ver que hay que poner en marcha un cambio de rumbo en la dirección de la actividad económica del puerto. Por otro lado, existe un lado positivo como son las infraestructuras que van a potenciar y engrandecer el puerto, que existen diseñadas y que hay que revisar y ponerlas en marcha, así como otras futuras. El puerto tiene un potencial increíble, pero no hay que perder de vista que el día a día es lo que hace que el puerto funcione, dado que es autosuficiente financieramente. Por tanto, hay que mimar a los clientes, hay que tratarlos bien y no expulsarlos, pero sobre todo hay que salir a captar nuevos potenciales clientes. Las obras ayudan sin duda a crecer, pero la actividad debe ser diaria, y ahí es donde en este momento hay que cambiar los planteamientos.

¿Cuándo dice que se han expulsado clientes, a qué se refiere?

El puerto en estos últimos años ha perdido líneas de contenedores, así como empresas de primer orden desde el punto de vista del transporte y logística portuaria han abandonado el puerto. Nuestro puerto tiene una competencia brutal con el de Sagunto, que no dista tanto, y por tanto hay que ser mucho más proactivos y saber entender nuestras necesidades, fortalezas y debilidades, y por tanto hay que preservar y fidelizar los logros empresariales obtenidos durante muchos años. Que vengan empresas al puerto es complicado, pero que se vayan es muy sencillo en un mundo tan competitivo y globalizado. Por ello hay que encaminar muchos esfuerzos en atraer y fidelizar. Hay que tener en cuenta, que la actividad directa en el puerto, comporta actividad en la estiba, el transporte… Todos estos sectores se resienten si baja la actividad, y por tanto, la comunidad portuaria entra en una espiral de reducción de la actividad global.

¿Ha mantenido algún contacto con su predecesor, Enrique Vidal, tras conocerse su elección para el cargo?

Pues hasta el momento de esta entrevista, y pese a recibir infinitas llamadas y whatsapps, debo decir que no. Sí que he recibido llamadas de Juan José Monzonís, de Rafa Simó y de Paco Toledo, quienes han mostrado toda su disposición en solventar cualquier duda o cuestión que me pudiera surgir, algo que agradezco. Debo decir que siempre he tenido una cordial relación, especialmente con Toledo, con quien además coincidí un importante periodo en Les Corts y seguí más de cerca su trayectoria en el Puerto.

¿Cuál será su primera medida al frente de PortCastelló?

Obviamente conocer su gente, el importante capital humano que hace grande el puerto, y a todos los miembros de la comunidad portuaria. Una vez exista ese contacto, inmediatamente me pondré a revisar el plan estratégico del Puerto y plantearé las modificaciones oportunas con una única finalidad: hacer crecer la actividad del Puerto.

¿Qué proyectos y prioridades se marca a desarrollar hasta el final de este año?

En los cuatro meses que quedarán de 2023, junto al establecimiento de los criterios financieros y presupuestarios para 2024, si que es cierto que las obras del acceso sur ferroviario al Puerto, las conexiones internas entre dársenas, la puesta en marcha de la intermodal y el desarrollo del proyecto Octopus son inversiones y obras que van a ser de máximo interés en los próximos meses y los próximos años.

Durante su mandato deberá culminarse el desarrollo del acceso ferroviario sur, pues debe estar listo antes del 2026. ¿Qué papel jugará esta infraestructura en su proyecto para el puerto?

Es una obra fundamental, y crucial, para el desarrollo futuro del Puerto como plataforma logística que debe ser. La completa puesta en marcha de la infraestructura ferroviaria supone un salto cualitativo para la instalación portuaria que sin duda nos hará más competitivos. Es una de los grandes retos de presente y futuro.

Uno de los compromisos que hereda consistía en licitar las obras de la estación intermodal antes del verano, a lo que ya se llega tarde, y también adjudicarlas durante el 2023. ¿Cumplirá usted con este último objetivo?

Es evidente que debo, en primer lugar, ver como está el estado de la obra, e interesarme por el retraso de la misma y sus causas. Está en el animo, y compromiso de quien le habla, acelerar al máximo la puesta en marcha de dicha infraestructura. Como le he significado anteriormente, el Puerto no puede permitirse, ni comercial ni desde el punto de vista de puesta en marcha de infraestructuras, perder un solo segundo. El Puerto de Castellón es, hoy por hoy, la primera infraestructura en magnitud de la provincia de Castellón, que focaliza el 10% del PIB provincial. Hacer grande y dinámico el Puerto es hacer grande, atractiva y dinámica la provincia de Castellón. Y ese es mi compromiso.

Uno de los escollos que deberá afrontar es la caída de la actividad producida a causa de la delicada situación que atraviesa el sector cerámico. ¿Cómo lidiará con este obstáculo?

Bueno, es cierto que la delicada situación del sector cerámico tiene un efecto arrastre en la actividad portuaria, pero no es menos cierto que ni el granel sólido es únicamente del sector cerámico, ni tampoco que no se pueda diversificar la actividad en el ámbito de diversos y contenedores. Cualquier plan estratégico y comercial debe contener la imposibilidad de depender de un solo sector, cuando la actividad permite la diversificación. Es cierto que somos una potencia como instalación portuaria en granel liquido gracias a la zona de la refinería, pero también ha caído en el primer semestre y, por tanto, en sólidos, diversos y líneas de contenedores debemos mejorar. Tenemos unos magníficos profesionales de la estiba, con sus empresas y medios de transporte, que necesitan más actividad, como la necesita en general la provincia, y el Puerto es la puerta de entrada para la mejora económica de la provincia.

Antes de los comicios del 28M se anunció la llegada de Ignis con una nueva planta de producción de hidrógeno y amoníaco verde que supondrá una inversión de más de mil millones de euros dentro del ambicioso proyecto ‘Octopus’. ¿En qué punto se encuentra la tramitación de su ‘desembarco’ en PortCastelló?

Pues a día de hoy, y sin haber tenido contacto aún con el presidente Vidal, lo desconozco. Me gustaría pensar que es algo más que un anuncio en el tiempo de descuento de las elecciones, y que está muy avanzado. Sin duda sería una buena noticia. No obstante, el desarrollo del proyecto Octopus, como forma de ganar terreno logístico y empresarial al mar, me parece positivo, dado que es el ADN de la actividad portuaria. Queremos empresas, actividad y dinamización. En el Puerto de Castellón, bajo el mandato del president de la Generalitat Carlos Mazón, siempre van a ser bienvenidas las empresas y la actividad económica, y para ello hay que proveer suelo y ver dentro del plan estratégico la mejor ubicación para hacer sostenible y empresarialmente posible su ubicación.

¿Existen más empresas firmemente interesadas en instalarse en el puerto castellonense?

Lo desconozco, pero tengo todo el interés y el empeño del mundo en que exista una demanda empresarial por formar parte de la actividad portuaria de Castellón. Antes hablábamos de la estación intermodal y el reto de futuro que supone, pero también lo es la pastilla de suelo que existe en esa zona y que será tremendamente atractiva para empresas logísticas. Debemos pensar en grande y ser conscientes de nuestro potencial. Creo que es el momento de que toda la sociedad castellonense crea en las inmensas posibilidades que tiene nuestra provincia desde el punto de vista económico y logístico. El puerto es y debe ser la gran plataforma logística que dinamice la provincia y hay que trabajar para que el sector empresarial vea que más allá de Sagunto o Valencia. Las oportunidades de Castellón y su provincia son inmensas y en ello va mi empeño.

Hablaba tras su nombramiento de potenciar la vertiente social del puerto. ¿Mantendrá iniciativas como Al Port o cómo plantea hacerlo?

Castellón como ciudad es un lujo. Begoña Carrasco, la alcaldesa, tiene un claro proyecto de ciudad dinámica, amable y emprendedora que tiene una de sus patas en esa inmensa puerta al mar que es el Grao. Castellón debe de pasar de mirar de espaldas al mar, como en los últimos años, a mirar de cara al mar. El Grao de Castellón merece mucho más que unos conciertos, merece tener el reconocimiento de un enclave único, con todas las capacidades del mundo y que debe explorarse. Para ello, es cierto que la autoridad portuaria va a colaborar para dinamizar, pero sobre todo para hacer crecer el Grao como enclave social, económico y cultural de primer orden. La música es importante, pero el emprendimiento, la generación de oportunidades, la formación y la dinamización económica son también vitales. La ciudad de Castellón debe contar con todos y por igual y el papel del Grao es muy importante en la arquitectura de la nueva ciudad de Begoña Carrasco. Ahí estaremos para apoyar y contribuir.

El sector pesquero atraviesa un momento crítico, con un declive continuado en los últimos años. ¿Cómo pretende potenciar esta actividad tradicionalmente ligada al puerto de Castellón?

La pesca fue y debe seguir siendo la razón de ser de los orígenes portuarios. Castellón no se entiende sin su magnifico sector pesquero, tan maltratado con políticas erróneas como castigo por la crisis económica. La única forma de potenciar la actividad pesquera es, primero, creyendo en ese potencial y, segundo, dejarse guiar de la mano del sector. Nadie mejor que quien sale a navegar, madruga, no entiende de días ni semanas y compromete familiarmente su vida por salir al mar, con la finalidad de lograr un mínimo beneficio, sabe lo que necesita el sector. Mi receta con el sector pesquero es apoyarles y creer en ellos. Por tanto, mi absoluta disponibilidad para que el sector tradicional de la pesca siga siendo un orgullo de pertenencia para los graueros y todo Castellón.