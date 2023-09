La Diputación de Castellón aprobó este martes por unanimidad en el pleno ordinario del mes de septiembre adherirse a la Mesa de Vilafranca para el futuro de Els Ports, l’Alt Maestrat, el Maestrazgo y Gúdar-Javalambre con tal de garantizar el futuro de estas zonas de interior ante el escenario derivado del ERE adoptado por Marie Claire, la cual se encuentra sin actividad.

La corporación provincial se comprometió a impulsar la reindustrialización de los municipios afectados con el fin de fijar población y de la mano de otras administraciones. entre ellas la Diputación de Teruel. En ese sentido se marcó el compromiso de seguir mejorando los servicios y las infraestructuras compartidas entre ambas provincias limítrofes.

Mociones desestimadas por la mayoría del ejecutivo y Vox

Más allá de esta unión y la que se dio para mostrar la solidaridad de la corporación con Marruecos ante los últimos terremotos, el pleno se tensó al abordar mociones presentadas por la bancada socialista sobre la cultura y la libertad de expresión, la eliminación de un mural sobre igualdad y la memoria histórica. Todas ellas fueron desestimadas por el voto en contra de PP y Vox y el apoyo de PSPV y Compromís.

En detalle, los socialistas y los valencianistas reclamaban el apoyo a las exhumaciones y la dignidad de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. El portavoz del PSPV, Samuel Falomir, instó a que se firme "un convenio presupuestado" con el Grup de Recerca de la Memòria Històrica para llevar a cabo las exhumaciones previstas en Moncofa: "No entendemos por qué la Diputación quiere dejar sobre la cuneta a familias", apuntó Falomir. Una postura que defendió también su homólogo de Compromís, David Guardiola, quien reprochó el rechazo al gobierno provincial y anunció que se plantearán otras medidas a los ayuntamientos y a la Generalitat.

Desde el ejecutivo, el popular Sergio Toledo acusó a la oposición de "solo reivindicar la memoria cuando les interesa" y cuestionó si existen intereses políticos detrás del Grup per la Recerca de la Memòria Histórica. "Nos encontrarán solucionando los problemas prioritarios", defendió. El diputado de Vox, Luciano Ferrer, invitó a "no malgastar el dinero" mientras "no esté asegurado, por ejemplo, el suministro hídrico".