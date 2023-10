UBE no podía faltar en la quinta edición del Ecoforum y, para conocer la importancia que da la multinacional a la lucha contra el cambio climático, el director de Mediterráneo, Ángel Báez, ha mantenido un diálogo con el director de la Unidad de Transformación Industrial de la empresa, José Antonio Biosca, quien tiene claro que la eficiencia energética y el fomento de las energías verdes no son "solo una obligación legal, sino que nos ayudan a ser más competitivos y poder sobrevivir".

Biosca ha desgranado que apostar por las energías renovables son "elementos de actuación para huir de la volatilidad de los mercados" y ha recordado que UBE provee de productos en, por ejemplo, la preparación de baterías para vehículos eléctricos y fabrica diferentes tipos de polímero. "La intención es migrar un poco de esos productos más commodity, que son más fáciles de copiar, a ofrecer soluciones más especializadas para poder sobrevivir".

"Nuestra obligación es proveer productos con cada vez menos huella de carbono. No es solo un tema legal, es una obligación ética y moral, pero también de pervivencia en el mercado", ha expuesto el representante de UBE, que reconoce que la eficiencia energética es "un factor de competitividad". "Vamos encaminados a un cambio de modelo de negocio. Tenemos que pasar del modelo de ahora, basado en la sobreexplotación de recursos (más por más), es decir, más consumo de recursos para poder continuar, con la dificultad de reponer esos recursos a medida que los consumimos, a un modelo de hacer más con menos. El modelo actual de ser competitivo centrándonos solo en producir mucho es un modelo que no puede sobrevivir en un mercado tan globalizado. Y la dificultad es que quedan pocas herramientas para competir. Y algo que nos debe ayudar a competir es ser más verde que los demás y ofrecer algo que el resto no tiene", ha enumerado.

Sostenibilidad ambiental y energética

Biosca es consciente de que "la eficiencia energética es la reina de todas las medidas" y que "siempre hay margen para mejorar". "Con los costes energéticos que teníamos hace una década, no podríamos sobrevivir ahora", reconoce, por lo que defiende el utilizar las energías verdes como "un mecanismo de supervivencia". "Hay que saber entender que la sostenibilidad ambiental y de energía van de la mano. Hay que dejar de verlo como un obstáculo, sino asimilarlo como un elemento que nos ayuda a ser competitivos y sobrevivir".

Y añade: "Es caro invertir en sostenibilidad, pero hay que afrontarla como una inversión necesaria para poder sobrevivir. Ya lo dicen, el futuro será sostenible o no será".

El director de la Unidad de Transformación Industrial de UBE cree que, además de ser "de alguna forma inversiones de futuro", en su caso, dentro del ámbito de la manufactura química, "estamos en un sector con mucho escaparate público porque somos fabricantes de polímeros y entonces tenemos que ser verdes, circulares. Tenemos que serlo y demostrarlo", ha indicado.

Y es que, como empresa del sector del plástico, es "vital analizar el uso que hacemos de ellos para que los plásticos no generen problemas medioambientales". Es un compromiso "irrenunciable", "la circularidad es vital para cumplir los objetivos que marca la UE", pero considera que hay que dotar de herramientas para ello. "La legislación va muy por delante de los procesos tecnológicos, nos demandan una consecución de compromisos ambientales que hoy con los herramientas que tenemos no podemos asumir (al menos en el grado de madurez en el que se encuentran esas herramientas). Está bien el objetivo, pero hay que dotar de las herramientas, y ahí el reciclado químico puede tener un gran papel", ha señalado.

Ya no tan a largo plazo

Biosca explica que la sociedad ve el tema ambiental como a largo plazo, pero ahora "cada día es más urgente y se convierte ya al corto plazo". "Nuestra máxima, como primera premisa, es la eficiencia energética, tratando de minimizar, reducir o eliminar a través de herramientas maduras que llevan al éxito".

Mientras, "aquello que no se pueda minimizar mediante eficiencia, electrificar", expone. Considera que en el ámbito industrial "hay bastantes más usos que son electrificables", ya que, por ejemplo, "se pueden electrificar un buen número de aplicaciones que ahora usan gas metano".

Y, en tercer lugar, para aquello ni eliminable mediante eficiencia ni electrificable, habrá que ir a los combustibles descarbonizados (como el biogás). "Antes del 2030, el hidrógeno gris estará reemplazado, sobre todo si hay un sistema de primas o incentivos hasta que la tecnología acabe haciéndose más madura y rentable", ha aseverado.

La última línea de medidas en la que trabaja UBE, según ha dado a conocer Biosca, es la captura de CO2 o la reutilización de ese CO2, lo cual es "un reto para la química".