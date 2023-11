Nuria Felip no será la directora territorial del Institut Valencià de Cultura (IVC) de Castellón. La exconcejala de Almassora y jefa del servicio de Cultura y Deportes de la Diputación Provincial, que mañana miércoles iba a tomar posesión del cargo, ha decidido renunciar. Lo ha hecho, según ha podido saber Mediterráneo, por las presiones de varios dirigentes de Vox en Castellón, a quienes desde el primer momento no les gustó nada la decisión del vicepresidente y conseller de Cultura, Vicente Barreda, de elegir a una militante del PP para coordinar los espacios culturales que Generalitat gestiona en Castellón, como el Teatro Principal, el Auditorio, el EACC, el Museo de Bellas Artes y el Palacio de Congresos de Peñíscola.

Pese a que en el reparto de carteras entre PP y Vox para conformar el Gobierno de la Generalitat valenciana, el área de Cultura quedó en manos de la formación de ultraderecha, el vicepresidente y conseller Vicente Barrera se decantó por una militante del PP para gestionar la dirección territorial del IVC. Natural de Almassora y licenciada en Derecho, Nuria Felip ocupa la plaza de técnica de administración general en la Diputación, donde ejerce como jefa del servicio de Cultura y Deportes (tiene plaza en propiedad) y durante tres legislaturas se hizo cargo de la concejalía de Cultura de Almassora.

El nombramiento de Felip como máxima representante del IVC en Castellón no fue bien recibido por algunos dirigentes de Vox en Castellón, que siempre pensaron que quien debía gestionar los espacios culturales de la provincia tenía que ser alguien de la formación que lidera Santiago Abascal. Desde el primer momento, y a través de las redes sociales, cuestionaron y criticaron la decisión del vicepresidente Barreda, aunque el detonante llegó el pasado sábado. Felip, que desde el momento en el que fue nombrada (a finales del pasado octubre) se puso manos a la obra para intentar promover contenidos de calidad y convertir Castelló en referente cultural, recibió un mensaje de Vox vía whatsapp en la que se le pedía que no fuera a acompañar al jefe del Consell , Carlos Mazón, que esa tarde presidía la entrega de premios del Festival de Internacional de Cortometrajes de Almassora, un acto al que Nuria Felip no pensaba acudir.

Tras las presiones recibidas, Felip ha decidido renunciar al cargo y seguirá al frente del departamento técnico de Cultura de la Diputación, una decisión que ya ha comunicado a la presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina.