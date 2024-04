El turismo de Castellón cierra una buena Semana Santa pese al tiempo inestable

Es una de las preguntas más frecuentes cada vez que se acercan periodos como el de Semana Santa. ¿Qué tiempo hará? Ahora que ha pasado la Pascua, ha quedado claro que los temores de los meteorólogos estaban fundados, con unas jornadas marcadas por la inestabilidad y los cambios, incluso bruscos, de temperatura.

Pese a este condicionante, el sector turístico no ha sufrido en exceso las inclemencias del tiempo, y los principales destinos de Castellón han tenido una actividad muy positiva. Así lo indican los empresarios. En Peñíscola, el presidente de la agrupación Agretur, Francisco Ribera, comenta que en las jornadas del viernes y el sábado «se ha alcanzado el 95% de ocupación, mientras que el jueves y el domingo el porcentaje se queda sobre el 80%». Uno de los principales temores eran las cancelaciones de reservas, pero Ribera indica que las previsiones «se han cumplido, entre otras razones porque la costa de Castellón ha estado entre las que menos mal tiempo ha tenido estos días».

Incentivos para todos

Han sido pocos los momentos en los que los visitantes se han podido acercar a la playa, «pero los recursos turísticos han estado a pleno rendimiento, por lo que ha habido mucha gente en el casco antiguo, y con una gran participación en las actividades complementarias», concluye.

El Viernes Santo fue el que registró mejor tiempo en Peñíscola. / Alba Boix

Ahora se está a la espera de la nueva semana, en la que siguen las vacaciones escolares en varias comunidades, por lo que se esperan unas ocupaciones por encima de lo habitual en este momento del año.

En la montaña

También se muestran satisfechos en el interior. Pablo Ripollés, desde el hotel Cardenal Ram de Morella, menciona que en estos días de Semana Santa «hemos estado al 100%, como el resto de negocios de la zona». A diferencia de la costa, donde los turistas buscan temperaturas elevadas e incluso la posibilidad de darse el primer baño del año, el factor meteorológico es menos relevante. Las calles de la capital de Els Ports han estado abarrotadas, aunque con prendas de abrigo.

La playa de Castellón, con poca afluencia el día de Pascua. / ERIK PRADAS

Hostelería

Fechas como estas, en las que se concentra una gran cantidad de visitantes en un corto periodo de tiempo, han supuesto que los negocios de hostelería hayan llenado prácticamente en todos los servicios. Pablo Ripollés menciona que el sábado «hubo muchos que se quedaron sin comer», a pesar de que es habitual que en las localidades del interior se doblen turnos. En cambio, pone de manifiesto su disgusto por lo ocurrido en Pascua.

Con el mar movido, algunos se animaron a hacer surf. / ERIK PRADAS

«Había gente que había reservado, pero no se han presentado y no han avisado». Unos huecos que se pudieron llenar con aquellos menos previsores, y que temían no poder sentarse en una mesa. En la costa, Francisco Ribera expone que ha habido «restaurantes llenos hasta las cinco de la tarde». Una afluencia en la actividad complementaria que también ha notado el comercio.

Suscríbete para seguir leyendo