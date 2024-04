Castelló impulsa los recursos para la inclusión en el Día Mundial del Autismo

La lectura de un manifiesto y una suelta de globos azules sirvieron este martes para conmemorar el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo en la plaza Mayor de Castelló.

Podemos conocer a alguien con autismo sin saberlo

Así, en el acto se leyó el escrito de la Confederación Autismo España para concienciar y promover la inclusión social de las personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA). El manifiesto hace referencia a que esta condición tiene una prevalencia aproximada de 1 de cada 100 nacimientos, lo que significa que hay unas 470.000 personas autistas viviendo en España. El autismo se manifiesta de manera diferente en cada persona que lo presenta y no siempre es fácilmente identificable a simple vista. Por ello, podemos tener cerca a alguien que está en el espectro del autismo y no saberlo: un familiar, un amigo, un compañero de clase de nuestro hijo o hija, una persona de nuestro entorno de trabajo, señala. Asimismo, se pide "desterrar los estigmas y prejuicios asociados con el autismo y reconocer su presencia cotidiana en nuestras vida".

A la lectura del manifiesto asistieron la alcaldesa, Begoña Carrasco, junto a la concejala de Bienestar Social, Maica Hurtado, la delegada del Consell, Susana Fabregat; la diputada provincial de Bienestar Social, Marisa Torlá; la presidenta de la asociación TEACAST, Yolanda Arnau; del Centro de Autismo EL CAU, Juan Rodríguez y de la Asociación de Padres de Personas con Autismo de Castellón APNAC, Paqui Juárez y otros miembros de estas entidades.

Apoyo del Ayuntamiento

En ese sentido, la alcaldesa, Begoña Carrasco, señaló que el Ayuntamiento de Castelló colabora con las asociaciones EL CAU y APNAC a través de proyectos sociales y ha abierto por primera vez un convenio con la TEACAST, que hasta ahora no recibía ninguna ayuda de la administración local, y desde este año cuenta con una subvención de 15.000 euros para el proyecto de Atención primera y diagnóstico en autismo.

La alcaldesa, Begoña Carrasco, junto a la concejala de Bienestar Social, Maica Hurtado, y otras autoridades y organizaciones implicadas, ha participado en la lectura del manifiesto / AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

"Somos la institución pública más cercana a los ciudadanos y no podemos mirar hacia otro lado, por eso este gobierno está al lado de las asociaciones que atienden a miles de familias castellonenses con necesidades", añade Carrasco. Además, con motivo del Día Mundial del Autismo, la fuente de la plaza Mayor se ha iluminado este lunes y martes de color azul como muestra de apoyo y solidaridad con las personas con autismo y sus familias.

Pictogramas en el Hospital General

Por su parte el Hospital General ha incorporado pictogramas en la consulta de neuropediatría dirigidos a pacientes con TEA y sus familias con las escenas médicas y de enfermería más comunes en consulta, como las analíticas, la toma de la tensión, realización de un elecrocardiograma o la espera en la salita.

Pictogramas en el servicio de Neuropediatría / HOSPITAL GENERAL

Necesidad de mayor apoyo

Con todo, un artículo de la Universitat Jaume I publicado en la revista Autism in adulthood desvela algunas de las necesidades detectadas en mujeres autistas respecto a la maternidad, entre ellas, la escasez de profesionales con conocimientos actualizados para identificar el autismo y brindar una mejor atención individualizada o la conveniencia de una red de apoyo familiar y social que favorezca la transición a la experiencia de ser madres.

El artículo Until I had my son, I did not realise that these characteristics could be due to autism: motherhood and family experiences of Spanish autistic mothers, firmado por la profesora e investigadora Irene García Molina y la estudiante del Máster en Intervención y Mediación Familiar Mónica Cortés Calvo, recoge la experiencia de nueve mujeres autistas españolas, siete madres y dos que quieren ser madres, de entre 29 y 58 años de edad, quienes respondieron en una entrevista a preguntas abiertas sobre maternidad y vida en pareja, que fueron evaluadas bajo un enfoque cualitativo. La selección de las participantes se hizo a través de cinco de las fundaciones de autismo más importantes de España.