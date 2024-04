Amazon busca perfils 5.0 a l’UJI de Castelló

L’alumnat de grau i màster de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló té avui l’oportunitat de llaurar-se un futur a Amazon, Cuatroochenta, Torrecid, bp, UBE, Grupo Gimeno, Huhtamaki, Nayar Systems, Grupo La Plana, Altadia o NTT Data, i fins a 25 firmes top de la província, principalment dels sectors tecnològic, logístic i químic, que participen en la Fira d’Empreses a la caça i captura de perfils 5.0 procedents de qualsevol dels 13 graus i 14 màsters del centre.

Com a exemple, Amazon, el gegant de l’e-comerç arreu del món, busca «personal especialitzat d’Informàtica, Elèctrica, Intel·ligència Robòtica, Matemàtica Computacional, Videojocs, Eficiència Energètica o Disseny Industrial».

A la caça del talent

Un ampli ventall de personal que és el comú denominador de la recerca de les empreses que, com explica Ana Piquer, directora de l’Escola de Tecnologia i Ciències Experimentals de la UJI, «és el que s’anomena un 'win-win', on guanya tothom: les empreses del teixit productiu de Castelló, moltes d’elles referents en l’àmbit internacional en els seus sectors, que tenen talent d’última generació a l’abast que poden otear per a atraure’l; i l’estudiantat i la universitat, que milloren l’ocupació entre els seus egresats».

«L’empresa coneix al seu futur personal, i l’estudiantat les possibilitats laborals que se li obrin en acabar els seus estudis superiors», assenyala la degana de Ciències Experimentals.

I implementar la millora de l’empleabilitat és una de les màximes de la universitat, segons els seus responsables. «Ofereixes a l’alumnat de grau i màster una finestra directa al món laboral», explica a Mediterráneo Ana Piquer.

Alta demanda

A més, davant la xifra de matriculacions a Ciències a l’UJI, que es mantenen en els darrers 10 anys, baixant a penes un 0,3%, segons el darrer informe de l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (Ivie), aquest tipus de cita és un «alicient» perquè tots els que es plantegen optar per una titulación científica o tecnològica l’any que ve vegen en primera persona les possibilitats reals i variades d’alta ocupació.

«Els graus i màster més tecnològics estan altament demandats, donat que tenen molta eixida laboral ací i fora», diu.

Cadascuna de les empreses busca un perfil, però totes necessiten personal qualificat, acurat a les noves tecnologies i avançat en els coneixements de les seues especialitats.

Curriculums directes

En aquesta quarta edició de la fira, l’UJI ha habilitat una pàgina web on els interessats poden enviar directament a les 25 empreses que hi participen el seu currículum, interessant-se per futures col·laboracions, però serà avui quan es vegen cara a cara amb els caçatalents de cada firma.

La Jaume I aprofita també per a mostrar alguns dels seus projectes estrella de l’ESTCE, com els equips interdisciplinaris de l’Electric Racing Team, l’UJI-Hand que explora una nova mà biònica en materials reciclables i barats; y UJI-Motorsport, amb egresats que obrin camí a companys de la universitat.