Un error al identificar una matrícula del vehículo de un ciudadano infractor en Castelló ha motivado que este saliera indemne al no poder ser hallado. Según ha explicado el portavoz del Acord de Fadrell, José Luis López, en su comparecencia pública para dar cuenta de los asuntos aprobados en la junta de gobierno local de esta semana, el consistorio ha tenido que ejecutar la sentencia del juzgado de los contencioso-administrativo que ha estimado el recurso interpuesto por un ciudadano al que, por error, le llegó la multa de 500 euros y retirada de seis puntos del carnet dejando sin efecto dicha sanción.

Rechazo

López ha destacado que el policía local que se encargó de tomar nota de la matrícula del infractor, cometió un error al no apuntar de forma correcta la matrícula del mismo con el fin de imponer la correspondiente multa. Por este motivo, la sanción le llegó a otro ciudadano que no tenía nada que ver con esa situación aunque sí que era el propietario del coche con la matrícula mal anotada. Este, al darse cuenta recurrió al juzgado y este le dio la razón teniendo que retirarle ahora el consistorio la penalización. Además, ahora no se ha podido detectar al verdadero transgresor de la ley al no contar con la matrícula correcta.