El equipo negociador del PP en la capital de la Plana ha iniciado este viernes la ronda de contactos para recabar apoyos de cara al pleno de investidura de Begoña Carrasco como alcaldesa el próximo 17 de junio. “Una mano tendida al diálogo y al entendimiento con el propósito de que Castellón tenga un gobierno estable, moderado, alejado de la confrontación y para todos”, ha señalado el secretario general del PP local, Sergio Toledo.

El primer encuentro y primera toma de contacto ha tenido lugar en la sede provincial del PP y a la misma han asistido Sergio Toledo, Vicent Sales, Miguel Ángel Mulet y Daniel Náger, por parte del PP, y Antonio Ortolá, Luciano Ferrer, Llanos Massó y David Muñoz en representación de Vox.

El pasado martes Sergio Toledo, que es además portavoz del equipo negociador que coordina la presidenta del PP local y próxima alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, contactó con todos los grupos políticos en el Ayuntamiento tras el resultado de los comicios del 28-M. Y lo hizo a través de una llamada telefónica para emplazarles a una reunión esta misma semana para explorar acuerdos de ciudad.

A la espera de que PSPV-PSOE y Compromís respondan por vía oficial al ofrecimiento del PP y concreten o no la fecha de la reunión, hoy ha tenido lugar la primera toma de contacto con la formación VOX. El encuentro ha transcurrido en un ambiente cordial y con voluntad común de llegar a posibles puntos de acuerdo.

Durante la misma se ha hablado de ideas y medidas buenas para la ciudad y no de sillones. “Hay que apostar por lo que nos une a todos los grupos políticos y no por lo que nos separa. Los castellonenses han expresado su voluntad de cambio en las urnas volviendo a situar al Partido Popular como su primera opción, con 28.438 apoyos, que le otorgan 11 concejales, y ahora hemos de materializarlo. Ofrecemos diálogo y entendimiento que nos lleven a acuerdos que nos hagan avanzar y no frenos a la acción de gobierno”, insiste Sergio Toledo.

En este sentido, ambas formaciones se han emplazado a seguir manteniendo reuniones con el objetivo de seguir avanzando en la búsqueda de puntos de encuentro, que prioricen Castellón y dé las soluciones a los problemas de los vecinos por encima de intereses partidistas con el fin de romper la tónica de los últimos ocho años marcados por las crisis entre socios de gobierno.

¿Qué dice Vox?

Por su parte, el candidato número 1 de Vox, Antonio Ortolá, ha destacado que su partido "sigue con la mano tendida para tratar de seguir acercando posturas". "Hemos hablado y ha habido mucho diálogo", ha declarado.

Ambos equipos negociadores se han emplazado para la semana que viene con el fin de "seguir hablando".