Castellón ha acogido este viernes, 8 de septiembre, la conmemoración del 772 aniversario del Privilegi del Trasllat, que dio paso a la fundación de la ciudad. En una plaza engalanada para la ocasión y haciendo partícipes a todos los vecinos se ha celebrado hoy el acto en el que se ha hecho oficial el nombramiento de Hijo Predilecto al humorista Carlos Latre y se han concedido Tres Medallas de Oro a Julio José Marco Roig (‘Pepín Marco’) a título póstumo; a la Muy Ilustre Cofradía de la Purísima Sangre y a la Sociedad Filarmónica de Castellón.

La entrega de los galardones ha tenido lugar a las 11.00 en un salón de Plenos de la casa consistorial abarrotado para celebrar un acto institucional cargado de emoción. La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha señalado que “nuestra ciudad está de enhorabuena. Hoy nuestro estimado Castellón cumple 772 años de historia, de transformación, de tradiciones, de evolución. Os invito a sentiros orgullosos de ser y vivir en Castellón porque ser de Castellón es un privilegio”. Carrasco ha presidido el acto central del aniversario en el que ha dado la enhorabuena a las tres Medallas de Oro. “Gracias por vuestra labor y por seguir manteniendo el legado de nuestros antepasados y por no perder la fe en lo que hacéis, por defender infatigablemente la cultura y ensanchar el horizonte del arte en nuestra ciudad”. Carrasco ha aprovechado la ocasión para decir unas palabras de agradecimiento también a Pepín Marco, uno de los hombres que hizo posible la celebración de nuestras fiestas fundacionales. “La luz de Pepín no se apagará nunca, como la de nuestras gaiatas”, ha afirmado.

Distinción

Así pues, el grauero Carlos Latre ya es desde hoy Hijo Predilecto de la ciudad. El consistorio ha elegido al humorista por ser uno de nuestros grandes embajadores a nivel nacional e internacional y por mostrar siempre con orgullo sus orígenes. “Esta distinción me ha llenado no solamente de orgullo y emoción, sino también de mucha responsabilidad. Soy de aquí, me siento de aquí y estoy profundamente orgulloso de pregonar allá por dónde voy que soy castellonero y grauero”, ha dicho Latre, uno de los rostros más queridos y conocidos en el mundo del espectáculo de toda España, quien ha reconocido sentirse nervioso y emocionado por recibir el título como vecino ilustre de Castellón. Latre, que ha firmado en el libro de honor minutos antes de que diera comienzo el acto, ha tenido palabras de agradecimiento también para los otros galardonados y ha señalado que “es un honor compartir honores”. “No dejaré de luchar por situar el nombre de Castellón en España y en el mundo. Mi tierra, mis raíces, mi sangre pero también el amor y el respeto que he transmitido a mi hija por esta localidad”, ha afirmado el castellonense tras recibir el pin oficial como miembro honorífico de la corporación municipal y recoger el diploma que lo acredita como Hijo Predilecto.

La primera edil ha asegurado que “hoy, con la concesión de este título, el Ayuntamiento de Castellón rompe tópicos. El primero, que nadie es profeta en su tierra. Hoy, Carlos, sabes que los castellonenses te admiran y te respetan y por eso te distinguen con el mayor de los títulos y honores: la de ser su hijo predilecto. Y el segundo tópico es que los premios siempre se conceden cuando el protagonista ya no puede recogerlos y eso nos parece injusto. Llevas años siendo un referente en el mundo del espectáculo, por eso hoy ya eres un ilustre de Castellón, por derecho propio, por trayectoria, por capacidad, por méritos”.